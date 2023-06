Les gauchers d’Illini Duchene et Jay dominent les frappeurs – Shaw Local

Le prix du lanceur de la semaine Big Ten devient rapidement le prix du lanceur de la semaine de l’Université de l’Illinois.

Ou, pour aller plus loin, le prix du lanceur de la semaine Big Ten Southpaw de la région de Joliet.

Les deux gauchers juniors exceptionnels d’Illini, Kevin Duchene, diplômé catholique de Joliet, et Tyler Jay, diplômé de Lemont, ont dominé le prix du lanceur Big Ten. Jay a reçu son premier prix hebdomadaire le 9 mars, Duchene l’a remporté le 23 mars, et maintenant Duchene a répété en tant que co-lanceur de la semaine.

L’Illinois a totalisé quatre prix de lanceur en seulement huit semaines, battant déjà le précédent record scolaire de trois établi en 2002.

Lors de la victoire de 3-1 en 13 manches de vendredi contre Northwestern, Duchene a lancé neuf manches sans accorder un point mérité. Il a retiré 10 Wildcats, un sommet de la saison, et a obtenu les principaux retraits au bâton pour envoyer le match en manches supplémentaires.

Duchene (4-1) mène le Big Ten avec une MPM de 0,64 et se classe deuxième avec 47 retraits au bâton. En 42 manches en six départs pour l’Illini (25-6-1, 5-1), il a accordé 31 coups sûrs et trois buts sur balles. Les adversaires frappent .205 contre lui.

Jay a eu un départ, avec 16 de ses 17 apparitions en relève. Il a une fiche de 4-1, avec huit arrêts et une MPM de 0,84. En 32 manches, il a réussi 16 coups sûrs et trois buts sur balles tout en en retirant 36. Les adversaires ont frappé .152 contre lui.

Non seulement Duchene et Jay espèrent mettre l’Illini en position de se battre pour le titre du Big Ten et de faire une course en séries éliminatoires, mais les dépisteurs professionnels doivent les avoir sur le radar avec le repêchage qui se profile en juin. Deux gauchers – tous deux avec une MPM inférieure à 1,00, qui ont combiné pour marcher six et en retirer 83 – devraient intéresser quelqu’un.

Toujours dans l’Illinois, le senior Josh Ferry (Lemont), qui a lutté contre des problèmes de bras, n’a lancé que quelques frappeurs, et le voltigeur junior Trevor Murphy (Lemont) a un coup sûr sur cinq au bâton.

PLUS DE BASEBALL DE DIVISION I

Voici un bref aperçu d’autres anciens joueurs de la région de Joliet qui jouent au niveau de la division I de la NCAA :

• Northwestern (8-22) : Le droitier senior Brandon Magollones (Providence) a un dossier de 2-2 avec une MPM de 6,70. Il a retiré 43 prises en 43 manches en neuf départs.

• Central Michigan (20-12) : Le joueur de champ intérieur junior Joe Houlihan (Providence) frappe .277 (23 pour 83) avec cinq doubles, deux circuits et 12 points produits. Il a un pourcentage de frappe de 0,410 et un pourcentage de base de 0,384.

Le droitier junior Sean Renzi (Plainfield North) a une fiche de 0-1 avec une MPM de 2,75. En 11 apparitions en relève, il a réalisé deux arrêts. En 192⁄3 manches, il a accordé 11 coups sûrs et 12 buts sur balles tout en en retirant 24. Les adversaires frappent .162.

Le joueur de deuxième année Adam Collins (JCA) frappe .105 (2 pour 19).

• Kent State (17-11) : Le joueur de champ intérieur de première année Dylan Rosa (Providence) frappe 258 (16 pour 62) avec quatre doubles, un triple, deux circuits et sept points produits. Il a un pourcentage de frappe de 0,452 et un pourcentage de base de 0,303.

• Purdue (11-21) : Le voltigeur de deuxième année Ted Snidanko (Lockport) frappe .261 (12 pour 46) avec un double, un triple, un circuit et 10 points produits. Il frappe .391 et a une marque de base de .351.

• LSU (27-5) : Le droitier de première année Jake Godfrey (Providence) a une fiche de 5-0 avec une MPM de 4,24. En huit départs, a travaillé 34 manches et a accordé 41 coups sûrs et 21 buts sur balles tout en en retirant 20. Les adversaires frappent .297.

Le receveur de première année Mike Papierski (Lemont) frappe .154 (4 pour 26) avec deux doubles et huit points produits.

Le gaucher de première année Jake Latz (Lemont) a lutté contre des problèmes de blessures et n’a pas lancé.

• Xavier (8-23) : Le joueur de champ intérieur de première année Rylan Bannon (JCA) frappe .194 (19 pour 98) avec quatre doubles et sept points produits.

• État de l’Illinois (14-15) : Le joueur de champ intérieur Ryan Koziol (Providence), qui a commencé sa carrière universitaire en Arizona puis a fréquenté le Gulf Coast State College, affiche une moyenne de 0,306 avec six doubles, un circuit et 20 points produits. Il a un pourcentage de frappe de 0,398 et un pourcentage de base de 0,433.

Le droitier de première année Mitch Vogrin (Minooka) a une fiche de 0-0 avec une MPM de 7,20. En sept matchs, il a lancé 10 manches et accordé 15 coups sûrs et six buts sur balles tout en en retirant cinq.

• Nord de l’Illinois (13-18) : Le receveur senior/champ intérieur Nate Ruzich (JCA) frappe 0,247 (24 en 94) avec huit doubles, deux circuits et 11 points produits.

Le joueur de champ intérieur / voltigeur junior Tommy Hook (Lockport) porte le maillot rouge cette saison en raison d’une blessure.

• Western Illinois (9-17) : Le joueur de deuxième année Chris Tschida (Providence) frappe 0,262 (27 pour 103) avec trois doubles, deux triples, un circuit et 14 points produits. Il a un pourcentage de frappe de 0,359 et un pourcentage de base de 0,345.

• Eastern Illinois (1-24) : Le droitier junior Matt Doherty (Lincoln-Way Central) a lancé 41⁄3 de manches en quatre apparitions et a accordé 12 points.

• État de Chicago (7-22) : Le lanceur/voltigeur gaucher Zack Thomas (Joliet West) a une fiche de 1-5 avec une MPM de 8,31. En 212⁄3 manches, il a accordé 26 coups sûrs et 15 buts sur balles tout en en retirant 14. Au marbre, il est à 0 pour 1 et a marché deux fois.

