Les gastro-entérologues révèlent les fast-foods qu’ils évitent comme la peste

Parfois, nous avons tous besoin d’un repas rapide sur le pouce, la restauration rapide étant toujours une option. Cependant, certains de ces aliments peuvent être nocifs pour la santé s’ils sont consommés trop souvent, selon certains gastro-entérologues interrogés. Semaine d’actualités.

Toufic Kachaamy, spécialiste du programme interventionnel, chef du service de médecine et directeur de la gastro-entérologie et de l’endoscopie à City of Hope Phoenix, a déclaré : Semaine d’actualités qu’il évite toujours les fast-foods « riches en sel, en sucre ou en graisse ». Il évite également ceux qui contiennent « plus que quelques ingrédients ».

“Ces aliments piratent le système de récompense du cerveau et provoquent une dépendance, comme la physiologie, qui vous incite à en redemander”, a déclaré Kachaamy. “Devinez le résultat final. Dans cette vie moderne et trépidante, nous nous retrouvons souvent pressés et avons besoin de nourriture. La « restauration rapide » peut servir de repas souvent sur le pouce. De nombreux « restaurants de restauration rapide » proposent désormais une version plus saine de leur nourriture. Si vous devez consommer de la restauration rapide, optez pour la salade à la viande naturelle et n’utilisez qu’une petite quantité de la vinaigrette fournie (où se trouve la plupart des calories).”

Les fast-foods riches en sel, en sucre et en graisses ont également tendance à être très pauvres en fibres et en autres nutriments bénéfiques qui aident votre système digestif.

Une trop grande quantité de cet aliment peut également entraîner certains problèmes gastro-intestinaux tels que la constipation ainsi que des maladies diverticulaires, qui peuvent provoquer des douleurs à l’estomac et même de la fièvre.

“J’ai tendance à éviter les hamburgers et les chips car ils sont riches en graisses transformées et d’origine animale, ce qui peut entraîner un nombre plus élevé de bactéries intestinales qui peuvent être plus nocives pour l’intestin”, Vincent Ho, gastro-entérologue clinicien universitaire à l’Université Western Sydney, qui passe également par le Gut Doctor en ligne, a déclaré Semaine d’actualités.

Les statistiques des Centers for Disease Control and Prevention (CDC) de 2018 révèlent que 44,9 % des Américains âgés de 20 à 39 ans ont mangé de la restauration rapide un jour donné entre 2013 et 2016. Le rapport conclut que la restauration rapide fait partie du régime alimentaire de l’Américain moyen. . Trop de restauration rapide n’est pas seulement associée à des problèmes digestifs, mais également à un apport calorique plus élevé et à une alimentation de mauvaise qualité, a rapporté le CDC.

James H. Tabibian, gastro-entérologue à Adventist Health Glendale et professeur à l’école de médecine David Geffen de l’UCLA, a déclaré qu’il évitait la viande de restauration rapide.

“Surtout le bœuf haché, qui n’est pas bien cuit ; je dis cela principalement à cause du risque d’infection, même si la viande bien cuite a également tendance à être plus maigre, car elle perd davantage de sa teneur en graisse”, a-t-il déclaré. Semaine d’actualités. “En même temps, j’évite les viandes tellement cuites qu’elles sont carbonisées ; l’omble est relativement malsain.”

La carbonisation excessive de la viande peut produire des amines hétérocycliques, un produit chimique susceptible de provoquer le cancer.

Le bœuf haché, lorsqu’il est riche en graisses, peut également provoquer des symptômes de gastrite, c’est-à-dire lorsque la muqueuse de l’estomac devient enflammée. Cela peut provoquer des crampes d’estomac douloureuses, une indigestion et des vomissements.

