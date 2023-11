Les gastro-entérologues révèlent la quantité d’alcool qu’ils boivent

La plupart des gens boivent de temps en temps une boisson alcoolisée. Et bien que cela soit acceptable avec modération, les gastro-entérologues ont révélé à Semaine d’actualités combien ils ont tendance à consommer, voire pas du tout.

Selon Toufic Kachaamy, spécialiste des programmes interventionnels, chef du service de médecine et directeur du service de gastro-entérologie et d’endoscopie à City of Hope, Phoenix, il n’existe aucune boisson alcoolisée qui n’ajoute un certain stress à l’intestin.

“Même une seule boisson alcoolisée a un impact sur votre système cardiovasculaire et vous donne un sommeil de mauvaise qualité. Si vous avez une montre intelligente, surveillez la variabilité de votre fréquence cardiaque le matin après une nuit de beuverie et vous comprendrez de quoi je parle”, a déclaré Kachaamy. Semaine d’actualités. “Il n’existe vraiment aucun alcool qui soit “sans danger” pour l’intestin. L’alcool peut aggraver les ballonnements en général et particulièrement chez les personnes atteintes du SCI. »

Une photo montre deux personnes trinquant ensemble. Les gérontologues ont révélé que même si une petite quantité d’alcool est acceptable, elle peut avoir un impact sur le système digestif si on en consomme trop.

Drazen Zigic/Getty



L’alcool peut avoir de multiples effets sur le système digestif, provoquant potentiellement des symptômes négatifs. D’une part, il peut irriter les cellules de la muqueuse de l’estomac. Cela provoque ensuite une inflammation, qui peut entraîner des douleurs à l’estomac et des nausées.

La production d’acide gastrique peut également être perturbée par l’alcool. Cela peut potentiellement provoquer la pénétration de bactéries nocives dans la partie supérieure de l’intestin grêle. De nombreuses personnes souffrent également de reflux acide, ou d’indigestion, après une longue nuit de beuverie,

Cependant, tout espoir n’est pas perdu. Certains types d’alcool sont plus sûrs que d’autres pour l’intestin.

James Tabibian, gastro-entérologue à Adventist Health Glendale et professeur à la David Geffen School of Medicine de l’UCLA, a déclaré : Semaine d’actualités qu’il évite la plupart des spiritueux, mais consomme occasionnellement de la tequila, “en mettant l’accent sur la qualité plutôt que sur la quantité”.

“J’ai également tendance à éviter les vins rouges riches en acide, car ils peuvent être particulièrement irritants pour la muqueuse du tube digestif”, a déclaré Tabibian. “Je choisirais une boisson alcoolisée peu sucrée, comme un vin sec.”

Une forte nuit de consommation d’alcool peut entraîner des symptômes à court terme tels qu’une gueule de bois désagréable. Cependant, lorsque l’alcool est consommé régulièrement en grande quantité, il peut provoquer une multitude d’effets à long terme. Et cela n’a pas seulement un impact sur le système digestif et l’intestin, mais également sur d’autres fonctions corporelles importantes.

Outre les problèmes digestifs, une consommation prolongée et élevée d’alcool peut provoquer une hypertension artérielle, ainsi que des maladies cardiaques et hépatiques.

Vincent Ho, gastro-entérologue clinicien universitaire à l’Université Western Sydney, qui s’appelle également Gut Doctor en ligne, a déclaré : Semaine d’actualités qu’il minimise personnellement sa consommation d’alcool pour cette raison.

“Personnellement, je minimise ma consommation d’alcool en raison des effets nocifs reconnus de l’alcool sur le corps, y compris sur des organes tels que l’intestin, le cerveau et le foie. Cela dit, si je consomme occasionnellement une boisson sociale, ma préférence va au vin rouge, car il y en a preuve qu’il peut améliorer la santé cardiovasculaire, réduire le risque de démence et mieux réguler la glycémie”, a déclaré Ho. “Il convient toutefois de noter que l’alcool, y compris le vin rouge, ne doit pas être consommé en excès : je prendrais au maximum un verre à la fois.”

Avez-vous un conseil sur une histoire scientifique qui Semaine d’actualités devrait-il couvrir? Avez-vous une question sur l’alcool? Faites-le-nous savoir via [email protected].