Nous aimons toujours trouver des choix de repêchage de football Fantasy tardifs qui se transforment en vainqueurs de la ligue. Eh bien, que diriez-vous gratuit des choix ? Ce ne sont pas des dormeurs, des valeurs moyennes à tardives, etc. Ces joueurs sont absolument libres dans les drafts. En utilisant le draft NFFC ADP du mois d’août, aucun joueur ne vous coûte plus cher que votre dernier choix avant DST (pas de kickers car #BanKickers). En fait, la majorité d’entre eux dépassent votre repêchage typique de 12 équipes et 16 rondes, ce qui signifie que vous pouvez les prendre avec votre choix final ou les déposer pour les premières dérogations.

STRATÈGE

Bryce Young, RCA

ADP : 194

Young ne sera pas dans le domaine des courses de Kyler Murray, mais il présente certaines similitudes en dehors de sa taille. Avec le talent construit autour de lui – y compris les vétérans pour l’aider à s’acclimater – 4000+ et 20+ passes sont réalisables, et une autre course de 300-4 le placerait dans la conversation du Top 15.

Sam Howell, WSH

ADP : 211

Les compétences de Ben Roethlisberger, ses armes formidables et un coordinateur offensif très apprécié qui l’aide à se développer – Howell coche toutes les cases pour le potentiel d’évasion (j’ai approfondi son sujet ici), y compris une petite dose de précipitation.

REVENIR

Deuce Vaughn, DAL

ADP : 216

Il ne sera pas plus qu’un type Tarik Cohen, Darren Sproles ou JD McKissic, mais c’est tout ce dont Vaughn a besoin pour renvoyer la valeur RB3 en moitié et en PPR complet.

Ty Chandler, MIN

ADP : 224

Alexander Mattison prend le relais, mais des questions se posent quant à sa capacité à être une vache à ventre. Quelqu’un saupoudrera et partagera peut-être même un morceau décent. DeWayne McBride est un marteau mais apparaît actuellement troisième derrière Chandler, qui peut reproduire une grande partie de ce que Mattison apporte, surtout si Mattison manque de temps.

Keaontay Ingram, ARI

ADP : 268

James Conner n’a pas une saison entière à son actif dans sa carrière, et même si l’offensive risque d’être épouvantable, Ingram, avec un travail acharné, aurait au moins une valeur de départ.

Sean Tucker, TB

ADP : 290

Non repêché uniquement en raison de problèmes de santé et non de ses compétences, Tucker plaide pour être le plan de secours de Rachaad White.

LARGE RÉCEPTEUR

Jonathan Mingo, RCA

ADP : 173

De retour à l’offensive des Panthers, Adam Thielen est le leader, mais DJ Chark a une histoire de temps manquant, ce qui prépare Mingo à commencer certains matchs. Même sans blessure de Chark, Mingo a été aussi impressionnant qu’annoncé, établissant une relation rapide avec Young.

Parris Campbell et Darius Slayton, NYG

ADP : 180 et 236

La réponse pour les receveurs des Giants pourrait être : « Personne ». Néanmoins, Slayton et Campbell ont été le duo de départ avec une bataille pour le numéro 3. Même si ni l’un ni l’autre (ou aucun) ne renvoie plus que la valeur WR4, cela vaut la peine de choisir un billet de loto gratuit pour que cette attaque fasse un autre pas en avant au cours de la deuxième année de Brian. Daboll.

Marquez Valdes-Scantling et Justyn Ross, KC

ADP : 188 et 230

MVS a été le seulement « Le receveur des Chiefs sera parmi les deux premiers pendant toute l’intersaison ». Skyy Moore est extrêmement intrigant pour sa forme et son potentiel, et c’est pourquoi il mérite le plus haut ADP. Cependant, ignorer complètement MVS pourrait être une erreur – et si nous parlons de plafond ultime, c’est avec Ross, qui lutte contre les blessures depuis trop longtemps.

Jayden Reed, GB

ADP : 192

Christian Watson et Romeo Doubs sont actuellement les deux meilleurs receveurs des Packers, mais il n’y a aucune garantie 1) Watson voit même 80% de son succès avec Jordan Love, 2) que Love ne cible plus le Doubs, ou même 3) Love développe une alchimie avec Reed, qui a plus de capacité de receveur parmi les deux premiers que le Doubs.

Michael Wilson

ADP : 245

De retour à ces Cardinals, l’un des talents les plus négligés du repêchage de la NFL, Wilson se fraye un chemin vers un rôle de départ aux côtés de Marquise Brown. Même si l’offensive est la pire de la ligue, être la deuxième meilleure option dans n’importe quelle attaque entraînera de la valeur, et Wilson est libre, puis encore plus, et ensuite toujours disponible.

Josh Downs

ADP : 249

La capacité de passe d’Anthony Richardson est actuellement une préoccupation, mais son style penche davantage vers un type Downs contre Alec Pierce. Cela ne me choquerait pas de voir Downs comme le deuxième meilleur receveur, même en tant que recrue, Pierce tombant au troisième rang, simplement à égalité avec Richardson. Si vous avez besoin de plus de carburant pour votre feu, notre écrivain des Colts, James Boyd, semble aussi aimer Downs !

BOUTS SERRÉS

Michael Mayer, LV

ADP : 205

Toutes les autres recrues retiennent l’attention – même celle que je suis sur le point d’évoquer – et pourtant Mayer était l’un des meilleurs talents du repêchage. Il comble le vide laissé par Darren Waller et Foster Moreau avec un quart-arrière qui connaît la valeur d’un problème de confrontation à l’ailier rapproché. Mayer étant le meilleur ailier rapproché recrue est possible.

Jake Ferguson, DAL

ADP : 206

Ferguson entame sa deuxième année en tant qu’ailier rapproché polyvalent, supérieur à la moyenne, qui a une belle opportunité de combler le vide de Dalton Schultz. Ferguson a pris les devants et a résisté à la recrue Luke Schoonmaker, et être le meilleur ailier rapproché de l’offensive des Cowboys mérite un choix de dépliant.

Luke Musgrave, GB

ADP : 215

En parlant d’un autre ailier rapproché recrue, Musgrave reçoit des critiques élogieuses et beaucoup de battage médiatique, ce qui rend étrange qu’il ne soit toujours pas repêché. Encore une fois, nous ne savons pas avec certitude comment Love distribuera les cibles, et si les rapports sont exacts sur Musgrave aussi beau que Dalton Kincaid, Sam LaPorta et d’autres, il devrait être sur votre radar.

(Photo du haut par Bryan M. Bennett/Getty Images ; photo de Sean Tucker : Andrew Bershaw/Icon Sportswire via Getty Images)