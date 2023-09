« Les gars avec qui je me suis senti étaient idiots » – Roy Keane dit qu’il n’a aucun regret de manager

Roy Keane dit que les seuls joueurs avec lesquels il s’est brouillé en tant que manager « étaient des idiots qui n’ont jamais rien fait de leur vie ».

L’ancien patron de Sunderland et d’Ipswich, qui a également été assistant de la République d’Irlande, d’Aston Villa et de Nottingham Forest, est revenu sur ses expériences lors d’une discussion sur la situation de Jadon Sancho à Manchester United.

L’ailier des Red Devils a été exclu de l’équipe première d’Old Trafford par le manager Erik ten Hag.

S’exprimant sur le podcast Stick to Football, l’ancien milieu de terrain de United, Keane, a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun regret quant à ses propres choix en matière de gestion.

«Je me suis brouillé avec quelques-uns. Je ne les ai pas bannis, mais je me suis brouillé avec des gars quand j’étais manager de Sunderland, Ipswich, quand je travaillais avec Martin [O’Neill] en Irlande », a déclaré Keane.

«Je regarde en arrière et je l’analyse, et j’étais convaincu – et je le suis toujours – que j’avais raison.

Jadon Sancho s’entraîne actuellement loin de la première équipe de Manchester United (Crédit image : Getty Images)

« Les gars avec qui je me suis brouillé étaient des idiots qui n’ont jamais rien fait de leur vie ou de leur carrière par la suite, donc ça me réconforte un peu.

« Personne ne m’a jamais prouvé le contraire de ce côté-là. J’ai attiré des joueurs, et vous auriez des discussions et des arguments, mais les joueurs peuvent évidemment se tromper.

Pour Keane, la chose la plus importante qu’un joueur puisse faire est de s’efforcer de prouver qu’il mérite une chance dans l’équipe.

« Action [is leadership] – ce que vous faites sur le terrain d’entraînement, comment vous vous conduisez sur le terrain d’entraînement, comment vous parlez au personnel, comment vous parlez à vos coéquipiers », a déclaré l’Irlandais.

Le manager de Manchester United, Erik Ten Hag, n’a pas été impressionné par l’attitude de Sancho (Crédit image : Getty Images)

«Le leadership est une question d’action. La formation est essentielle pour moi. Il s’agit de la façon dont vous vous entraînez. J’ai du mal à avoir une conversation sur un joueur qui ne s’entraîne pas correctement. Je n’arrive tout simplement pas à le comprendre, je ne suis même pas partant pour ce type de débat.

Pour Neville, ancien coéquipier de Keane à United, la situation est difficile à digérer.

« Je suis déchiré. Je pense qu’il est vraiment important d’avoir de la discipline et du contrôle si vous êtes un manager dans le vestiaire », a-t-il déclaré.

« Et puis, ce qui me dérange un peu, c’est qu’il y a seulement six mois [Sancho] a été autorisé à prendre deux ou trois mois de congé en raison de problèmes de santé mentale, et maintenant il a eu cette dispute très publique où le manager [Erik ten Hag] est sorti et a dit qu’il ne s’entraînait pas bien.

« Sancho est revenu et maintenant Erik ten Hag exige des excuses, et Sancho ne pardonne pas. »

Gary Neville est « déchiré » par la situation de Sancho (Crédit image : Loups via Getty Images)

L’ancien défenseur de Liverpool Jamie Carragher est du côté de Ten Hag.

L’entraîneur a été franc sur le sujet en excluant Sancho de son équipe après avoir déclaré qu’il n’avait pas déployé suffisamment d’efforts à l’entraînement, ce que l’ailier a nié en affirmant qu’il était devenu un « bouc émissaire ».

« Je suis avec le manager sur ce point », a déclaré Carragher.

« Normalement, dans ces situations, nous ne savons rien de ce qui se passe dans les coulisses, mais je suis normalement avec le manager.

« Vous pensez à Ten Hag et à l’endroit où il doit arriver, et nous nous extasions sur Jürgen Klopp dans ces situations, ou sur Pep Guardiola il y a seulement quelques mois avec [Joao] Cancelo, qui était un grand joueur pour eux, mais il était parti – vendu. Ils font face à ces situations et nous disons que ce sont des gestionnaires solides et très impitoyables.

« Ten Hag ne peut presque pas se permettre de perdre ce combat. Il est sorti et je ne pense pas que ce qu’il a dit en conférence de presse après le match soit énorme. On lui a demandé pourquoi Sancho n’était pas dans l’équipe, et la réponse est qu’il ne s’est pas correctement entraîné.

« Parce qu’Erik ten Tag traverse une période vraiment difficile – Man United n’a pas bien commencé la saison – nous disons : ‘il perd le vestiaire’ mais s’il gagnait, nous dirions ‘il est impitoyable, il a été traité’. avec la situation et a envoyé un message au vestiaire ».

«Je suis toujours avec le manager à ce sujet. Ce n’est même pas une critique sévère – s’est-il bien entraîné ? Il a été horrible – il a été vraiment pauvre compte tenu de ce qu’il a coûté à Manchester United et de sa réputation.

Roy Keane, Gary Neville et Jamie Carragher s’exprimaient sur le podcast Stick to Football, présenté par Pari du ciel.

