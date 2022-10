Les garnitures de pizza les plus détestées de Grande-Bretagne révélées – et il y a un verdict surprenant sur l’ananas

Les sardines, les cornichons et l’ananas sont des garnitures de pizza acceptables – mais les haricots cuits au four, la rhubarbe et les huîtres sont interdits, selon un sondage.

Une étude de 2 000 Britanniques a réglé le débat sur les garnitures qui devraient – ​​et ne devraient pas – figurer sur une pizza, avec des œufs, de l’avocat et des épinards également parmi les garnitures controversées qui font également de grands ajouts.

Une étude a trouvé la garniture de pizza la plus détestée votée par les Britanniques Crédit : Getty

Les sardines ont été classées comme garniture acceptable Crédit : Getty

Cependant, la garniture d’ananas, toujours discutable, figurait comme la garniture la plus acceptable de toutes, avec 80 % d’accord.

Mais les huîtres, la rhubarbe et la betterave sont définitivement hors du menu, ainsi que tout ce qui est sucré, comme les fraises, les cerises et le chocolat.

La recherche, commandée par la marque TABASCO pour célébrer le mois national de la pizza, a également révélé que 64 % s’ennuyaient des garnitures de pizza “standard”.

Tandis que 48% aiment expérimenter avec ce qui se trouve sur leurs tartes pour rendre les choses plus intéressantes.

Mais les amateurs de pizza ne limitent plus leurs expériences à l’ananas et au jambon, certains connaisseurs de saveurs admettant avoir essayé – et apprécié – des ingrédients extravagants comme le beurre de cacahuète et la confiture, les guimauves et même le crocodile.

Un porte-parole du fabricant de sauce piquante a déclaré: “L’ananas, les œufs et la sauce piquante peuvent tous être des ajouts controversés en matière de pizza.

“Nous sommes donc ravis de déclencher un débat sur les garnitures pour découvrir ce que les Britanniques pensent d’autre qui devrait et ne devrait pas être servi sur les tartes.”

L’étude a également révélé que les pizzas deviennent de plus en plus croustillantes au Royaume-Uni, 49% les utilisant pour arroser ou tremper des tranches dedans pour ajouter plus de saveur.

Les amateurs de pizza augmentent même la chaleur, 46 % les pimentant.

Parmi ceux-ci, 25 % opteront pour « très épicé » sur leurs tranches de bonté au fromage.

En plus d’être « OTT » sur les garnitures, les gens ont également admis les façons originales dont ils mangent leurs pizzas, 47 % d’entre eux estimant qu’il est acceptable de manger la croûte en premier.

Et 53 % pensent que c’est bien de manger une tranche froide, et 47 % pensent que c’est bien de l’avoir au petit-déjeuner le lendemain.

Une chose est sûre, quelle que soit la façon dont vous la découpez, la pizza est là pour rester avec 48 % de ceux qui en mangent, interrogés via OnePoll, affirmant qu’ils ne pourraient pas s’en passer.

Et ils s’y adonneront plus d’une fois par semaine pendant un mois typique.

Célébrant les combinaisons originales de l’amour des Britanniques, la marque TABASCO propose des garnitures de pizza exagérées en édition limitée pour le mois d’octobre afin de garder les choses excitantes pour le mois de la pizza.

Un porte-parole de la marque TABASCO a ajouté : « La pizza est vraiment l’aliment parfait pour expérimenter les sauces piquantes.

“Le fromage neutralise la chaleur, permettant aux gens d’essayer des saveurs qui peuvent sembler plus épicées qu’elles ne sont utilisées et l’acidité du vinaigre coupe à travers les saveurs riches.

“Ensemble, cela illumine même une simple pizza margherita.”

Top 20 des garnitures de pizza que les Britanniques jugent acceptables 1. Ananas 2. Bacon 3. Ail 4. Épinards 5. Fromage de chèvre 6. Bœuf haché 7. Thon 8. Anchois 9. Sardines 10. Poulet du couronnement 11. Huile de piment 12. Crevettes 13. Agneau 14. Avocat 15. Oeufs 16. Canard 17. Brocoli 18. Jalapenos Confiture, Gelée ou chutney 19. Cornichons 20. Macaroni au fromage