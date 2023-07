Les gardiens placent RHP Shane Bieber sur IL de 15 jours avec une irritation de l’avant-bras

Les Guardians de Cleveland ont placé le droitier Shane Bieber sur la liste des blessés de 15 jours samedi avec une irritation de l’avant-bras.

Le manager Terry Francona a déclaré que la visite prévue de Bieber samedi pour voir Keith Meister, l’orthopédiste des Texas Rangers qui voit des athlètes de tout le pays, a été repoussée à dimanche.

« Nous n’avons pas plus d’informations aujourd’hui qu’hier », a déclaré Francona. « Il semble juste que ce soit la bonne chose à faire, et je pense que Biebs est d’accord avec cela.

« Nous lui devons cela. Ce gamin va là-bas et le fait comme vous êtes censé le faire. »

Francona a déclaré qu’en antidatant le début de la période IL, le double All-Star de 28 ans pourrait être de retour dans 11 jours.

Bieber a une fiche de 5-6 avec une MPM de 3,77, 0-3 à ses cinq dernières sorties. Ses 19 départs au total sont à égalité pour la tête des ligues majeures avant le match de samedi.

Bieber gagne 10,01 millions de dollars et n’est pas signé au-delà de cette saison. Il a fait l’objet de spéculations commerciales avant la date limite du 1er août.

Les Gardiens sont déjà en retard de deux partants à cause de blessures. Cal Quantrill est sur la liste des blessés avec une inflammation de l’épaule droite et Triston McKenzie est en IL de 60 jours avec une entorse du coude droit. McKenzie n’a fait que deux départs cette saison.

Le prochain départ de Bieber était prévu pour lundi à Pittsburgh. Francona a déclaré que cela deviendrait probablement un jeu d’enclos.

Le droitier Michael Kelly a été rappelé du Triple-A Columbus pour occuper la place de Bieber sur la liste active.

Reportage de l’Associated Press.

Obtenez plus de la Major League Baseball Suivez vos favoris pour obtenir des informations sur les jeux, les actualités et plus encore