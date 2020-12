Jacqueline Falconer (à gauche), 53 ans, et sa sœur Nicola, 48 ans, (à droite) faisaient leurs achats de Noël dans le centre-ville de Manchester mercredi

Deux sœurs ont été giflées d’une amende de 150 £ chacune après avoir donné un hachis brun McDonald’s à des pigeons.

Jacqueline Falconer, 53 ans, et sa sœur Nicola, 48 ans, faisaient leurs courses de Noël dans le centre-ville de Manchester mercredi matin.

Ils ont dit qu’ils avaient quitté Primark et acheté des saucisses et des œufs McMuffin à emporter en raison des restrictions de Covid-19.

Les sœurs, de Worsley, Salford, se sont assises sur une marche de Piccadilly Gardens et se sont glissées dans leur nourriture.

Ils ont dit que dès qu’ils ont pris la nourriture du sac en papier brun, ils ont été envahis par des pigeons.

Ne sachant pas nourrir les oiseaux risquait une amende, la sœur a dit qu’ils avaient donné aux pigeons un morceau de leur pomme de terre pour essayer de s’en débarrasser.

Les sœurs affirment ensuite avoir été arrêtées par deux agents chargés de l’application de la loi, qui les ont giflées toutes deux d’une amende.

Jacqueline a déclaré au MeN: « Nous avons tous les deux peur des oiseaux et ils volaient sur nous, alors nous avons jeté la nourriture pour les faire partir.

« Tout de suite, ces deux officiers sont venus et ont dit que nous n’étions pas autorisés à jeter de la nourriture aux oiseaux et il y avait un panneau indiquant que oui. C’était juste horrible.

«Tout le monde nous regardait. Il n’y avait aucun signe où nous étions assis. Les officiers ont juste pointé du doigt un panneau qui se trouvait de l’autre côté de Piccadilly Gardens.

Les sœurs se sont vu infliger des amendes de 150 £ au nom du conseil de Manchester, mais elles ont déclaré qu’elles ne paieraient pas.

Jacqueline a ajouté: « Ma sœur et moi souffrons d’anxiété et nous avions juste besoin de nous débarrasser de ces oiseaux.

« J’ai une maladie cardiaque et j’ai récemment vaincu un cancer du sein, c’est donc une période assez stressante pour moi en ce moment.

« Nous allons faire appel de l’amende – 150 £, c’est beaucoup d’argent qu’aucun de nous n’a à épargner, d’autant plus que je suis actuellement en congé et que je ne perçois que 80% de salaire.

« Si l’appel n’est pas accepté, nous devrons le combattre devant le tribunal. C’est tellement ridicule. Je n’ai jamais rien entendu de tel.

Jacqueline et Nicola ne sont pas les premières personnes à recevoir une lourde amende pour avoir nourri des oiseaux dans le centre-ville.

Kerris Fenn, 22 ans, a été condamnée à une amende après avoir été surprise en train de nourrir des miettes de saucisses végétaliennes Greggs à des pigeons dans les jardins de Piccadilly en juillet.

Elle a dit qu’elle avait déchiré le bout de la pâte en « petits morceaux » pour sentir un petit groupe d’oiseaux car ils avaient l’air « assez sucrés ».

Kerris a payé une amende de 120 £, qui a été réduite de 150 £ parce qu’elle a payé dans les 10 jours.

Leonie Ormsby a été frappée de la lourde amende après qu’un pigeon ait mangé sa baguette de thon tombée en un seul coup de bec alors qu’elle était assise dans les jardins de Piccadilly.

La jeune femme de 22 ans, originaire de Droylsden, Tameside, a déclaré que le petit morceau de pain – qu’elle a laissé tomber par accident – avait la taille d’une pièce d’une livre.

Le membre exécutif des quartiers, le conseiller Rabnawaz Akbar, a déclaré: « Notre message est simple – nous ne voulons pas que les gens nourrissent les pigeons et continuerons à infliger des amendes pour cette infraction de détritus jusqu’à ce que le sou tombe, au lieu de la nourriture.

«C’est mauvais pour l’environnement local, potentiellement mauvais pour la santé des personnes et des oiseaux eux-mêmes et peut également attirer les rats.

«Nos résidents et visiteurs nous ont dit qu’ils voulaient profiter d’un centre-ville propre et hygiénique et nous ne tolérerons donc pas ce comportement.