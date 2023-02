Les gardiens de zoo ont été perplexes lorsqu’une gibbon est tombée enceinte seule dans sa cage. Il y avait un petit trou dans la clôture.

Les gibbons à mains blanches sont généralement monogames et forment un lien à vie. (Getty Images)

Momo, un gibbon aux mains blanches, est tombée mystérieusement enceinte dans un zoo au Japon en 2021.

Momo était si protecteur du bébé qu’il a fallu des années pour identifier le père, a déclaré un responsable du zoo à Vice.

L’espèce s’accouple généralement pour la vie, alors le zoo emménage Momo avec Itoh, le père.

Les gardiens de zoo d’un zoo au Japon ont été perplexes lorsqu’une gibbon aux mains blanches nommée Momo est tombée enceinte en 2021, même si elle avait son habitat pour elle toute seule. Deux ans plus tard, le zoo a déclaré que ce n’était pas une conception immaculée après tout, mais le résultat d’une petite échappatoire, pour ainsi dire.

Le Zoo et jardin botanique de Kujukushimasitué à Nagasaki, a annoncé la semaine dernière que des tests ADN ont montré que le père de l’enfant de Momo était Itoh, un gibbon mâle détenu dans un endroit séparé. enceinte.

“Il nous a fallu deux ans pour comprendre parce que nous ne pouvions pas nous approcher suffisamment pour collecter des échantillons – elle était très protectrice envers son enfant”, a déclaré Jun Yamano, le surintendant du zoo. Vice.

Yamano a expliqué à Vice que le zoo pense que les deux gibbons ont pu s’accoupler grâce à une zone adjacente à la cage de Momo qu’elle et Itoh occupaient à tour de rôle, chaque fois qu’un était exposé au public. Le zoo a découvert un minuscule trou mesurant 9 millimètres de diamètre – soit moins d’un centimètre – dans le panneau de séparation qui séparait la zone d’exposition et la cage de Momo.

Bien qu’il n’y ait pas d’images pour confirmer comment ils ont fait l’acte, le zoo croit que les gibbons doivent avoir accouplé tandis qu’Itoh occupait la zone d’affichage à côté de Momo, qui était juste de l’autre côté du trou.

Yamano a dit à Vice qu’un tel accouplement comportement était sans précédent et que les gibbons sont généralement appariés plus intentionnellement après avoir été exposés les uns aux autres. Maintenant, ils prévoient d’emménager Itoh avec Momo et le bébé et ont remplacé le mur par le trou.

Les gibbons à mains blanches sont un primate en voie de disparition originaire d’Asie du Sud-Est. (Getty Images)

Gibbons à mains blanches sont de petits primates en voie de disparition originaires d’Asie du Sud-Est. Ils sont pour la plupart monogames, les couples adultes reproducteurs formant généralement des liens qui durent toute la vie. Les gibbons vivent aussi généralement en groupes de deux à six qui se composent du couple d’accouplement et de leurs enfants.

Les primates s’accouplent toute l’année, la mère étant généralement la principale soignante, bien qu’elle puisse recevoir de l’aide du père. Les gibbons ont tendance à rester avec leurs parents jusqu’à ce qu’ils atteignent la maturité sexuelle ou environ sept ans.