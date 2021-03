Les gardiens de Truecaller pourraient bien être l’application dont votre famille a besoin, en particulier lorsqu’elle voyage

Vous utilisez peut-être déjà Truecaller, l’application incroyablement populaire pour détecter et bloquer les appels de spam et gérer les messages sur les smartphones sur votre téléphone Android ou Apple iPhone. Les créateurs de l’application Truecaller déploient maintenant une nouvelle application Call Guardians, conçue comme une application de sécurité personnelle qui vous permet de partager votre position en direct avec les contacts des tuteurs et de demander de l’aide au cas où vous en auriez besoin. L’idée derrière cette application est de partager votre position en direct lorsque vous êtes en déplacement et que vous voyagez seul, avec des contacts sélectionnés appelés tuteurs, ce qui a beaucoup de sens en ces temps où la sécurité des femmes en particulier reste une grande préoccupation. L’application Guardians est gratuite à télécharger et à utiliser et sera disponible pour les téléphones Android ainsi que pour l’iPhone d’Apple.

Le fonctionnement de l’application Gardiens est que vous pouvez ajouter des amis et des membres de votre famille en tant que Gardiens sur l’application. Ils recevront une notification pour accepter votre demande. Vous pouvez ensuite choisir de partager votre position en direct avec eux pour un voyage particulier (cela s’appelle Watch Over Me) ou de partager en permanence votre position avec eux (cette fonctionnalité s’appelle Forever Share). L’application Gardiens aura un bouton «J’ai besoin d’aide» qui enverra des notifications d’urgence et des données de localisation aux contacts que vous avez sélectionnés comme tuteurs. Les contacts du tuteur recevront également des données sur l’état de votre téléphone, telles que la puissance de la batterie et l’état du profil du téléphone, pour vous donner une meilleure compréhension de la situation d’urgence.

L’application Guardians de Truecaller est une application autonome qui peut être utilisée par n’importe qui et ne fait pas partie intégrante d’une autre application, telle que l’application de réservation de taxi Uber, par exemple. Cela signifie que vous pouvez partager vos données de localisation avec vos parents si vous rentrez du travail en taxi tard dans la nuit, demandez à vos amis de vous suivre lorsque vous rentrez chez vous en utilisant les transports en commun après un film ou même autorisez les membres de la famille à suivre les aînés qui pourraient voyager à l’époque. «Guardians est né d’une question simple: comment pouvons-nous collecter la sécurité personnelle, tout comme la façon dont nous collectons la protection contre le spam, les escroqueries et les fraudes avec Truecaller? Nous croyons également que nous avons les bons outils et la conviction pour faire des Gardiens une réalité. Notre équipe d’ingénieurs a fait ses preuves dans la création d’expériences utilisateur exceptionnelles et nous avons également franchi le cap des 270 millions d’utilisateurs actifs (200 millions rien qu’en Inde) », déclare Alan Mamedi, PDG et co-fondateur de True Software Scandinavia AB.

Truecaller insiste sur le fait que la confidentialité reste le fondement sur lequel les Gardiens sont construits. L’entreprise confirme qu’elle ne peut ni que personne d’autre ne peut voir les données. Les données de localisation en direct sont partagées avec cryptage entre la personne partageant les données de localisation et la personne recevant les données de localisation. La société insiste également sur le fait qu’aucune donnée ne sera également partagée avec des tiers. Étant donné que vos données de localisation ne sont partagées sur aucun serveur, où que ce soit, il n’est pas possible de revenir sur un voyage précédent à une date ultérieure.

Il existe également une option de tuteur bénévole au cas où vous appelez à l’aide et que vos contacts tuteurs ne sont pas à proximité ou sont à une certaine distance. Les développeurs disent que l’application recherchera ensuite ceux qui se sont inscrits en tant que volontaires sur l’application Guardian et leur demandera de l’aide. Cependant, des questions subsistent sur les antécédents des bénévoles et sur la façon dont ces vérifications peuvent être effectuées pour tous les bénévoles qui s’inscrivent sur l’application, bien que les développeurs insistent sur le fait que plusieurs vérifications sont déjà en place et que d’autres peuvent être mises en place si nécessaire. . Pour le moment, l’application Guardians n’est toujours pas disponible sur l’App Store d’Apple pour l’iPhone, et nous n’avons pas été en mesure de vérifier le processus d’inscription en tant que bénévole et les vérifications que cela peut impliquer.

L’application Guardians de Truecaller se déploie aujourd’hui sur le Google Play Store pour les téléphones Android et sera disponible à partir de demain sur l’App Store d’Apple pour les utilisateurs d’iPhone.