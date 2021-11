Les gardiens de poneys du Cachemire parcourent 70 km pour rendre des bijoux en or perdus aux touristes

Les ornements coûteux doivent être conservés avec la plus grande prudence car une fois perdus, il est difficile de les retrouver et de les récupérer. Une famille de Surat qui avait visité Pahalgam pour se rafraîchir la banalité s’est retrouvée dans un scénario où elle a égaré ses bijoux en or alors qu’elle montait à poney dans la vallée. Cependant, par chance, ils ont réussi à récupérer les ornements, grâce à deux gardiens de poneys qui ont trouvé les bijoux et ont parcouru environ 70 kilomètres pour rendre les biens de la famille, a rapporté India Today. Le duo bienveillant qui a aidé la famille à récupérer son or est Rafiq et Affroz, qui dirigent une entreprise d’équitation à poney et guident les touristes à travers les collines enneigées. Au cours d’un de leurs voyages, les touristes de Surat ont perdu leurs bijoux d’une manière ou d’une autre et n’étaient pas au courant de la perte jusqu’à ce qu’ils arrivent à Srinagar depuis Pahalgam.

« Notre chauffeur de taxi, Tahir et Bilar, ont fait des efforts ardus et ont retrouvé le numéro de téléphone des gardiens de poneys », a déclaré le touriste. Selon la famille, lorsqu’ils ont appelé Rafiq et Affroz, les gardiens ont immédiatement accepté de faire le trajet de 70 kilomètres de Pahalgam à Srinagar pour rendre les ornements. La famille était ravie de retrouver enfin les bijoux et a salué l’honnêteté et les efforts déployés par Rafiq et Affroz.

De tels actes de bonté ne sont pas courants, mais ils restaurent la foi en l’humanité avec leur occurrence. Dans un autre incident qui illustre la quintessence de l’honnêteté, un pousse-pousse a trouvé un sac de bijoux en or d’une valeur de Rs20 lakh. Cependant, laissant de côté toutes les intentions malveillantes, le conducteur s’est rendu au poste de police et a rendu le sac, après quoi le propriétaire a été informé. Le propriétaire du sac a eu les larmes aux yeux en voyant les bijoux et a remercié le chauffeur pour sa vertu.

Le chauffeur a été applaudi pour ses efforts, et une petite félicitation a été organisée à la gare, où le chauffeur s’est vu remettre un bouquet de fleurs.

