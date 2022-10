Les Gardiens de la révolution iraniens “sur le terrain” aident la Russie en Crimée, selon un rapport de renseignement | Nouvelles du monde

Les services de renseignement britanniques et américains affirment que les Gardiens de la révolution iraniens sont sur le terrain en Crimée, soutenant les attaques de drones russes contre l’Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale américain, John Kirby, a déclaré que l’Iran avait envoyé du personnel pour aider Vladimir PoutineLes troupes d’Ukraine ont lancé des drones de fabrication iranienne sur les centrales électriques ukrainiennes et d’autres infrastructures clés.

Cela comprend des membres d’une branche du Corps des gardiens de la révolution iraniens – l’une des organisations paramilitaires les plus puissantes du Moyen-Orient – selon les rapports du gouvernement britannique.

La découverte du renseignement intervient alors que le président américain Joe Biden cherche à faire pression sur Téhéran pour qu’il renonce à aider la Russie.

Ces derniers jours, Moscou s’est de plus en plus tournée vers les drones fournis par l’Iran, ainsi que vers ses propres missiles de croisière Kalibr et Iskander, pour mener un déluge d’attaques contre les infrastructures ukrainiennes et des cibles non militaires.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré cette semaine que les forces russes ont détruit 30 % des centrales électriques ukrainiennes depuis le 10 octobre.

“Les informations dont nous disposons sont que les Iraniens ont envoyé des formateurs et un support technique en Crimée, mais ce sont les Russes qui pilotent”, a déclaré M. Kirby.

Il a ajouté que l’administration Biden envisageait d’imposer de nouvelles sanctions à Téhéran et chercherait des moyens de rendre plus difficile pour l’Iran de vendre de telles armes à la Russie.

La Crimée fait partie de l’Ukraine unilatéralement annexée par la Russie en violation du droit international en 2014.

Les États-Unis ont révélé pour la première fois cet été que la Russie achetait des véhicules aériens sans pilote iraniens pour les lancer contre l’Ukraine, ce que l’Iran a démenti.

Les responsables de la Maison Blanche affirment que les sanctions internationales, y compris les contrôles à l’exportation, ont rendu difficile pour les Russes le réapprovisionnement des stocks de munitions et de munitions à guidage de précision qui ont été épuisés pendant la guerre de près de huit mois.

En conséquence, la Russie a été forcée de se tourner vers l’Iran ainsi que vers la Corée du Nord pour l’armement.

Les responsables américains pensent que l’Iran a peut-être déployé du personnel militaire pour aider les Russes, en partie à cause de leur manque de familiarité avec les drones de fabrication iranienne.

Les découvertes déclassifiées des services de renseignement américains ont montré que les Russes avaient rencontré des problèmes techniques avec les drones peu de temps après en avoir pris livraison en août.

L’administration Biden a publié les détails de l’implication de l’Iran dans l’aide à la guerre de la Russie à un moment sensible – quelques jours seulement après l’imposition de nouvelles sanctions contre l’Iran suite à la répression brutale des manifestations antigouvernementales provoquées par la mort d’un homme de 22 ans. Mahsa Aminidécédé en garde à vue iranienne.

La police de la moralité avait arrêté Amini le mois dernier pour ne pas avoir correctement couvert ses cheveux avec le foulard islamique, connu sous le nom de hijab, qui est obligatoire pour les femmes iraniennes. Amini s’est effondré dans un poste de police et est décédé trois jours plus tard.

Le Royaume-Uni a également annoncé de nouvelles sanctions contre les responsables iraniens et les entreprises accusées d’avoir fourni les drones.

Secrétaire aux Affaires étrangères James astucieusement a déclaré : « Ces lâches frappes de drones sont un acte de désespoir. En permettant ces frappes, ces individus et un fabricant ont causé des souffrances indicibles au peuple ukrainien.

“Nous veillerons à ce qu’ils soient tenus responsables de leurs actes.”

« Désastre à grande échelle »

Pendant ce temps, le président Zelenskyy craint que les Russes ne prévoient d’attaquer ensuite la centrale hydroélectrique de Kakhovka.

Et il a appelé le monde à agir rapidement pour éviter une catastrophe.

“Selon nos informations, les agrégats et le barrage de la centrale hydroélectrique de Kakhovka ont été exploités par des terroristes russes”, a-t-il déclaré dans son discours nocturne à sa nation.

“Maintenant, tout le monde dans le monde doit agir avec force et rapidité pour empêcher une nouvelle attaque terroriste russe. Détruire le barrage signifierait une catastrophe à grande échelle.”