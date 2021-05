Les gardiens de la révolution iraniens reprochent à Washington l’incident du Golfe qui a vu un navire américain tirer des coups de semonce sur ses canonnières

Le CGRI a rompu son silence sur l’incident mardi, en fournissant son récit de l’altercation entre les canonnières de la marine du corp (IRGCN) et le navire des garde-côtes américains Maui, qui s’est produite tôt lundi.

Le groupe de navires de guerre américain s’est engagé dans «Comportement non professionnel, comme voler des hélicoptères, tirer des fusées éclairantes et tirer sans but et provocateur», a déclaré le CGRI, dans un communiqué publié par les médias iraniens.

«Il vaudrait mieux que les Américains évitent les comportements non professionnels et ne mettent pas en danger la sécurité du golfe Persique en obéissant aux règles et règlements de la mer», il a ajouté.

Le compte rendu de l’incident par le CGRI reflète effectivement la déclaration du Pentagone sur l’altercation dans le Golfe. S’exprimant lundi, le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a accusé les canonnières iraniennes d’agir «Très agressivement» et se rapprocher du groupe naval américain à « grande vitesse. »

«Un grand groupe de bateaux rapides de l’IRGCN a effectué des manœuvres dangereuses et non professionnelles et n’a pas tenu dûment compte de la sécurité des forces américaines comme l’exige le droit international», Kirby a déclaré, ajoutant que le navire de guerre américain avait tiré une trentaine de coups de feu avec sa mitrailleuse de calibre .50 pour avertir les navires iraniens.

L’incident de lundi est devenu le deuxième appel rapproché entre les navires militaires iraniens et américains dans la région du Golfe. À la fin du mois dernier, des bateaux iraniens se sont approchés du patrouilleur USS Firebolt et d’un autre navire de guerre naviguant dans le golfe Persique.

À l’époque, l’armée américaine avait déclaré que les bateaux iraniens n’avaient pas respecté les avertissements de la radio et des haut-parleurs, ne se dispersant qu’après avoir tiré des coups de semonce.

