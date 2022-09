Les gardiens de la révolution iraniens lancent un avertissement alors que les protestations contre la mort de Mahsa Amini se propagent

Les puissants gardiens de la révolution iraniens ont appelé jeudi la justice de la République islamique à poursuivre “ceux qui ont répandu de fausses nouvelles et rumeurs” au sujet d’une jeune femme dont la mort en garde à vue a déclenché des manifestations dans tout le pays.

Des manifestants à Téhéran et dans d’autres villes iraniennes ont incendié des postes de police et des véhicules plus tôt jeudi alors que l’indignation du public face à la mort ne montrait aucun signe d’apaisement, avec des informations selon lesquelles les forces de sécurité seraient attaquées.

Mahsa Amini, 22 ans, est décédée la semaine dernière après avoir été arrêtée à Téhéran pour avoir porté une “tenue inappropriée”. Elle est tombée dans le coma pendant sa détention. Les autorités ont déclaré qu’elles ouvriraient une enquête sur les causes de sa mort.

Dans un communiqué, la Garde a exprimé sa sympathie à la famille et aux proches d’Amini.

“Nous avons demandé au pouvoir judiciaire d’identifier ceux qui propagent de fausses nouvelles et rumeurs sur les réseaux sociaux ainsi que dans la rue et qui mettent en danger la sécurité psychologique de la société et de les traiter de manière décisive”, a déclaré la Garde, qui a réprimé les manifestations. autrefois.

D’autres manifestations attendues

Des manifestations pro-gouvernementales sont prévues vendredi, ont indiqué les médias iraniens.

« La volonté du peuple iranien est la suivante : ne pas épargner les criminels », a déclaré un éditorial du journal influent et radical Kayhan.

Les protestations contre la mort d’Amini sont les plus importantes de la République islamique depuis 2019. La plupart se sont concentrées dans le nord-ouest de l’Iran peuplé de Kurdes, mais se sont étendues à la capitale et à au moins 50 villes et villages du pays, la police utilisant la force pour disperser les manifestants.

Un groupe d’experts des Nations Unies, dont Javaid Rehman, rapporteur spécial sur les droits de l’homme en Iran, et Mary Lawlor, rapporteuse spéciale sur la situation des défenseurs des droits de l’homme, ont exigé des comptes pour la mort d’Amini.

“Nous sommes choqués et profondément attristés par la mort de Mme Amini. Elle est une autre victime de la répression continue et de la discrimination systématique à l’encontre des femmes en Iran et de l’imposition de codes vestimentaires discriminatoires qui privent les femmes de l’autonomie corporelle et des libertés d’opinion, d’expression et de croyance. “, ont déclaré les experts dans un communiqué.

REGARDER | Un haut responsable de l’ONU demande une enquête indépendante sur la mort de Mahsa Amini : Un haut responsable de l’ONU demande une enquête indépendante sur la mort de Mahsa Amini

Un membre d’une organisation paramilitaire pro-gouvernementale iranienne, le Basij, a été poignardé à mort mercredi dans la ville de Mashhad, dans le nord-est du pays, ont rapporté jeudi deux agences de presse iraniennes semi-officielles.

Les rapports des agences de presse Tasnim et Fars sur l’attaque au couteau sont apparus sur la plateforme de médias sociaux Telegram, car leurs deux sites Web ne fonctionnaient pas jeudi. Il n’y a eu aucune confirmation officielle du décès.

Des postes de police incendiés, des agents de sécurité tués

Tasnim a déclaré qu’un autre membre du Basij avait été tué mercredi dans la ville de Qazvin à la suite d’une blessure par balle infligée par “des émeutiers et des gangs”, portant à cinq le nombre total de membres des forces de sécurité tués dans les troubles.

Dans le nord-est, des manifestants ont crié “Nous mourrons, nous mourrons, mais nous récupérerons l’Iran” près d’un poste de police, qui a été incendié, a montré une vidéo publiée sur le compte Twitter 1500tasvir. Le compte se concentre sur les manifestations en Iran et compte environ 100 000 abonnés.

Reuters n’a pas pu vérifier les images.

Un autre poste de police a été incendié à Téhéran alors que les troubles se propageaient depuis le Kurdistan, la province natale d’Amini, et où elle a été enterrée samedi.

Libertés personnelles

La mort d’Amini a ravivé la colère face à des problèmes tels que les restrictions aux libertés individuelles en Iran – y compris des codes vestimentaires stricts pour les femmes – et une économie sous le choc des sanctions.

Les dirigeants religieux iraniens craignent une reprise des manifestations de 2019 qui ont éclaté contre la hausse des prix de l’essence, les plus sanglantes de l’histoire de la République islamique. Reuters a rapporté que 1 500 personnes ont été tuées.

Cette semaine, les manifestants ont également exprimé leur colère contre le guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei. “Mojtaba, puisses-tu mourir et ne pas devenir le guide suprême”, a-t-on vu scander une foule à Téhéran, faisant référence au fils de Khamenei, qui, selon certains, pourrait succéder à son père au sommet de l’establishment politique iranien.

Reuters n’a pas pu vérifier la vidéo.

Des informations du groupe de défense des droits kurdes Hengaw, que Reuters n’a pas non plus pu vérifier, ont déclaré que le nombre de morts dans les zones kurdes était passé à 15 et le nombre de blessés à 733. Les responsables iraniens ont nié que les forces de sécurité aient tué des manifestants, suggérant qu’ils auraient pu être abattus. par des dissidents armés.

REGARDER | La mort de Mahsa Amini déclenche des protestations dans le monde entier :

La mort en détention de l’Iranienne Mahsa Amini déclenche des protestations dans le monde entier

Selon un décompte publié jeudi par l’Associated Press, basé sur des déclarations des médias publics et semi-officiels iraniens, au moins neuf personnes sont mortes à la suite des manifestations.

En l’absence de signes d’apaisement des manifestations, les autorités ont restreint l’accès à Internet, selon les témoignages de Hengaw, des résidents et de l’observatoire de la fermeture d’Internet NetBlocks.

Les femmes ont joué un rôle de premier plan dans les manifestations, agitant et brûlant leurs voiles, certaines se coupant les cheveux en public.