Les Gardiens de la révolution iraniens déployés au Yémen

La présence terrestre du CGRI au Yémen et son rôle dans les frappes dirigées contre des cibles occidentales risquent d’alimenter une confrontation directe avec les États-Unis alors que la guerre entre Israël et le Hamas se poursuit dans la bande de Gaza. L’administration Biden a jusqu’à présent exprimé son intention d’éviter un conflit militaire avec Téhéran et de prévenir une conflagration régionale plus large. Mais le Pentagone et les alliés des États-Unis ont commencé à frapper directement des cibles Houthis au Yémen la semaine dernière, soulevant la possibilité que les États-Unis nuisent également au personnel du CGRI.

Des responsables américains et du Moyen-Orient affirment que Téhéran a commencé à accroître considérablement son soutien militaire aux Houthis au milieu des années 2010, lorsque la milice et le mouvement politique yéménites se sont engagés dans une guerre avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Les Houthis partagent la foi chiite de l’Iran et son antipathie à l’égard de ces puissances sunnites régionales, mais constituaient auparavant une force militaire mal financée et mal équipée. Aujourd’hui, il dispose d’un arsenal avancé de drones d’attaque et de missiles de croisière et balistiques qui ont permis aux Houthis de perturber sérieusement le trafic mondial via le canal de Suez et le détroit de Bab-el-Mandeb et de tenter des frappes sur des cibles aussi éloignées que le port israélien d’Eilat.

Les responsables militaires américains actuels et anciens affirment que l’Iran a fait des Houthis un rouage central du système d’alliance régionale de Téhéran, connu sous le nom d’Axe de la Résistance, qui comprend le Hamas dans les territoires palestiniens, le Hezbollah au Liban et les milices irakiennes et syriennes. Ce système permet à l’Iran de projeter sa puissance militaire bien au-delà de ses frontières, tout en permettant un certain déni de toute implication dans des opérations militaires ou terroristes.

« L’Iran a le luxe de mener réellement un combat, ce que j’appellerais, une opération à main levée, avec divers Iraniens sur le terrain, des membres de la Force Qods, sur le terrain. [in Yemen]”, a déclaré la semaine dernière le général à la retraite Kenneth McKenize, ancien commandant des forces américaines au Moyen-Orient, lors d’un forum sur la crise de la mer Rouge. « Tout d’abord, ils ont mené une guerre majeure contre l’Arabie Saoudite et le Yémen, et maintenant ils étouffent le transport maritime mondial dans la région de Bab-el-Mandeb. [Strait] à un prix très bas, très bas pour l’Iran.

La question est désormais de savoir si le prix va augmenter pour l’Iran. Les responsables militaires et du renseignement américains, actuels et anciens, m’ont décrit ce qui est essentiellement une vendetta entre Washington et le CGRI qui remonte à plusieurs décennies. Shahlai a joué un rôle central dans cette guerre secrète.

Les États-Unis pensent que le CGRI a supervisé les attentats-suicides du Hezbollah contre des cibles diplomatiques et militaires américaines au Liban dans les années 1980. Et le CGRI est accusé d’avoir entraîné les milices chiites irakiennes à l’utilisation de bombes en bordure de route, connues sous le nom d’IEDS, qui ont été la principale cause de décès de militaires américains en Irak. Le gouvernement américain a également affirmé que Shahlai avait supervisé une opération du CGRI en 2007 dans la ville de Karbala, au centre de l’Irak, qui avait abouti à l’exécution de cinq soldats américains.