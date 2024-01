Les Gardiens de la révolution iraniens attaquent des groupes « anti-iraniens » à Erbil en Irak | Guerre d’Israël contre Gaza Actualités

Le CGRI affirme avoir tiré des missiles balistiques sur des « centres d’espionnage » dans une ville du nord de l’Irak et attaqué des cibles en Syrie.

Le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a lancé des missiles balistiques sur ce qu’il a décrit comme des sites ennemis à Erbil, une ville de la région kurde du nord de l’Irak, selon un communiqué publié par les médias d’État iraniens.

“Des missiles balistiques ont été utilisés pour détruire des centres d’espionnage et des rassemblements de groupes terroristes anti-iraniens dans la région tard dans la nuit”, indique le communiqué.

Au moins huit explosions ont été entendues mardi matin à Erbil, la capitale de la région semi-autonome kurde d’Irak.

Le trafic aérien à l’aéroport d’Erbil a également été interrompu, ont déclaré trois sources de sécurité à l’agence de presse Reuters.

Un communiqué ultérieur du CGRI, partagé par l’agence de presse iranienne IRNA, affirmait que le groupe avait pris pour cible le siège de l’agence de renseignement israélienne Mossad à Erbil.

« Il s’agit d’une attaque terroriste, d’un acte inhumain perpétré contre Erbil. Erbil ne sera ni effrayé ni secoué », a déclaré le gouverneur d’Erbil, Omed Khoshnaw, selon le média irakien Rudaw.





Quatre personnes ont été tuées et six autres blessées dans cette attaque, selon le conseil de sécurité de la région kurde.

L’éminent homme d’affaires Peshraw Dizayee, impliqué dans les services immobiliers et de sécurité, fait partie des nombreux civils tués, a indiqué le Parti démocratique du Kurdistan.

L’ancien député irakien Mashan al-Jabouri a déclaré que l’un des missiles était tombé sur le « palais de Dizayee, à côté de ma maison, qui est en construction sur la route menant à la station balnéaire de Salah al-Din ». Plusieurs membres de la famille de l’homme d’affaires figurent également parmi les victimes.

Les États-Unis ont condamné ces attaques.

“Nous nous opposons aux frappes irresponsables de missiles de l’Iran, qui compromettent la stabilité de l’Irak”, a déclaré le porte-parole du département américain, Matthew Miller, dans un communiqué. “Nous soutenons les efforts du gouvernement irakien et du gouvernement régional du Kurdistan pour répondre aux aspirations du peuple irakien.”

Deux responsables américains ont déclaré plus tôt à Reuters que les frappes n’avaient affecté aucune installation américaine et qu’il n’y avait eu aucune victime américaine.

Ces attaques surviennent dans un contexte de craintes accrues que la poursuite de l’offensive militaire israélienne dans la bande de Gaza ne conduise à une escalade régionale plus large.

Depuis le début de la guerre à Gaza début octobre, les forces américaines et alliées ont été confrontées à des dizaines d’attaques en Irak et en Syrie, que l’administration du président américain Joe Biden a imputées aux groupes armés affiliés à l’Iran.

Le CGRI a également déclaré avoir lancé des attaques de missiles contre les « auteurs d’opérations terroristes en République islamique, en particulier l’EIIL ». [ISIS]» en Syrie, ont rapporté les médias officiels.

“Les Gardes ont identifié et détruit les lieux de rassemblement de leurs commandants et éléments clés avec une série de missiles balistiques en réponse aux récentes atrocités terroristes en Iran”, indique le communiqué.

L’EIIL a revendiqué la responsabilité d’une attaque dans la ville de Kerman, dans le sud-est de l’Iran, au début du mois, qui a tué près de 100 personnes.

Des explosions ont été entendues à Alep et dans ses environs, où sont tombés « au moins quatre missiles venus de la direction de la mer Méditerranée », selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, un observateur de guerre.

Ali Hashem d’Al Jazeera a rapporté que « l’Iran a essayé, autant que possible, de se distancer de toute forme de tension » dans la région au milieu de la guerre israélienne à Gaza, qui a débuté le 7 octobre et a tué plus de 24 000 Palestiniens.

« C’est la première fois que nous voyons les Iraniens aller plus loin », a déclaré Hachem, qualifiant les attaques de mardi de « nouvelle escalade ».