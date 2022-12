‘Les Gardiens de la Galaxie Vol. La bande-annonce de 3 ‘réunit les aventuriers de l’espace de Marvel

Chris Pratt et ses voleurs cosmiques hétéroclites sont de retour dans le première bande-annonce pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3. Notre premier regard sur le 32 Univers cinématographique Marvel film est venu à la convention brésilienne CCXP jeudi, après le Spécial vacances Gardiens de la Galaxie a atterri sur Disney Plus la semaine dernière.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023.

La bande-annonce nous donne un aperçu du nouveau méchant le High Evolutionary, qui semble être responsable de la création de Rocket Raccoon, et du retour de le Gamora déplacé dans le temps.

GotG Volume 3, réalisé par James Gunn, est la dernière aventure spatiale pour les inadaptés qui se chamaillent, après une brève apparition dans Thor : Amour et tonnerre. Ce sera le deuxième film MCU Phase 5, après Ant-Man et la Guêpe : Quantumaniaest sorti le 17 février.

La comédie d’action de science-fiction met en vedette Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn et Sylvester Stallone. acteur britannique Will Poulter joue le personnage de bande dessinée Adam Warlockdont nous apercevons brièvement le visage doré dans la bande-annonce.

Ce sera le dernier travail de Gunn sur Marvel dans un avenir prévisible, puisqu’il était mis en charge du studio de super-héros rival DC retour en octobre.

Toujours pendant CCXP, Disney nous a donné le titre et la bande-annonce du cinquième film d’Indiana Jones (Indiana Jones et le cadran du destin), un rétrospective plongée dans les films Ant-Man et un Date de première de Disney Plus en mars 2023 pour Le Mandalorien saison 3.

Oscar Gonzalez de CNET a contribué à ce rapport.

