‘Les Gardiens de la Galaxie Vol. La bande-annonce de 3’ ramène Marvel dans l’espace

Chris Pratt et ses voleurs cosmiques hétéroclites sont de retour. Voici le première bande-annonce pour Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3.

Marvel a donné un aperçu des prochaines étapes de la Univers cinématographique Marvel pendant CCXP22 jeudi., avec divers films et Disney+ Émissions de télévision en préparation. GotG Volume 3, une fois de plus réalisé par James Gunn, est la dernière aventure spatiale pour les inadaptés qui se chamaillent, après une brève apparition dans Thor : Amour et tonnerre.

La comédie d’action de science-fiction met en vedette Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki, Sean Gunn et Sylvester Stallone. acteur britannique Will Poulter joue le personnage de bande dessinée Adam Warlock.

La date de sortie du film est le 5 mai 2023 (retardée par rapport à une première prévue en 2020). Si vous ne pouvez pas attendre aussi longtemps pour votre dose de Star-Lord et ses copains, le film a été tourné aux côtés d’un Spécial vacances Gardiens de la Galaxie pour Disney Plus, qui a commencé à diffuser en novembre.

