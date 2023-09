Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 : Un astronaute critique une erreur scientifique dans le film

https://cl.buscafs.com/www.tomatazos.com/public/uploads/images/415550/415550_600x315.jpg

Chris Austin Hadfield est un astronaute, ingénieur, pilote, musicien et écrivain canadien né le 29 août 1959 et connu pour être le premier Canadien à effectuer une activité extravéhiculaire dans l’espace. Comme il l’a commenté à plusieurs reprises, il s’est inspiré d’Apollo 11 pour rejoindre les Forces armées canadiennes, pilotant et testant divers avions avant d’obtenir un diplôme en ingénierie et une maîtrise en systèmes aéronautiques. En 1992, l’Agence spatiale canadienne l’a sélectionné pour son programme d’astronaute. Il a voyagé trois fois dans l’espace, a commandé la Station spatiale internationale (ISS) et a gagné en popularité grâce à ses photos et performances musicales dans l’espace, avant de prendre sa retraite en 2013 après 35 ans de service. Il a publié cinq livres, dont une biographie qui est devenue un best-seller du New York Times. Sa carrière a été multiforme, combinant science, art et service militaire, et a été une source d’inspiration pour de nombreuses personnes.

Vous pourriez être intéressé par : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 | Une scène supprimée du High Evolutionary vivant apparaît à la fin du film

L’erreur des Gardiens de la Galaxie Vol. 3 selon la science

Dans une interview pour Salon de la vanité (via BD), l’astronaute à la retraite a évoqué certains des problèmes scientifiques qu’il rencontre dans certains des plus grands blockbusters hollywoodiens. Parmi eux, Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 – 85% de James Gunn, un film dont se démarque le saut dans l’espace de Peter Quill (Chris Pratt) à la fin du film.

Chris Hadfield jonglant avec des tomates (Image : NASA)

Hadfield a commenté que cette scène n’était que partiellement exacte :

Notre meilleure hypothèse est que vous pouvez vivre à l’extérieur d’un vaisseau spatial sans combinaison pendant 30 secondes, vraiment pas de problème, mais au-delà d’une minute et demie, il vous arrivera des choses qui causeront des dommages irréversibles et mortels ; 90 secondes et vous êtes un satellite (…) En 15 secondes environ, tout l’oxygène du sang aura traversé les poumons en sens inverse et vous l’aurez expiré. Dans environ 15 secondes, vous aurez du sang sans suffisamment d’oxygène et lorsqu’il montera jusqu’à votre cerveau, vous perdrez connaissance.

Lisez maintenant: James Gunn compare Adam Warlock à Superman

Un élément qui était presque exact était le gonflement de Quill et il a donné quelques détails à ce sujet :

Si vous enleviez votre casque dans l’espace, bien sûr, vos poumons s’effondreraient, mais votre sang bouillonnerait aussi comme si vous ouvriez une canette de Coca-Cola où vous relâchez la pression et tout à coup il y a des bulles dans votre sang, dans vos joues, et partout dans ta chair. , donc tu vas enfler, mais pas autant que lui ici (…) Du coup il a du givre sur le visage, et ça n’arriverait pas comme ça. Il n’y a pas d’eau sur le visage, elle ne gèlera pas instantanément. Vous avez beaucoup de masse thermique, et c’est comme si vous vous mettiez un gros rôti au visage. Le congélateur. Cela ne gèle pas instantanément, cela prend du temps. La plupart des choses se produisent à l’intérieur du corps, mais il est très difficile de le montrer au public du cinéma.

De quoi parle Les Gardiens de la Galaxie Vol.3 ?

Dans cet épisode, les Gardiens de la Galaxie affrontent Adam Warlock, un guerrier créé par Ayesha. Rocket est grièvement blessé et est à la merci d’un kill switch réalisé par la société Orgocorp, dirigée par le High Evolutionary, le créateur de Rocket. Dans leur combat pour sauver Rocket, les Gardiens infiltrent Orgocorp et font face à de multiples défis et révélations.

Les Gardiens se rendent sur la Contre-Terre, affrontant des pertes, des batailles et des sauvetages avant de finalement sauver Rocket. Après le conflit, les membres se séparent, mais Rocket (Bradley Cooper) devient le nouveau capitaine des Gardiens de la Galaxie, menant une équipe réformée vers de nouvelles aventures. Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est désormais diffusé sur Disney+.

Ne manquez pas: Les 10 films les plus rentables du premier semestre 2023