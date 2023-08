‘Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3’ : Date de sortie du streaming et comment regarder de n’importe où

Les Gardiens de la Galaxie Vol. Le groupe d’inadaptés de 3 a peut-être quitté les salles de cinéma, mais il n’est pas trop tard pour faire du stop avec les héros bien-aimés Disney+.

Dans le dernier chapitre de la trilogie des Gardiens de James Gunn, Star-Lord et son équipe luttent pour défendre l’univers et protéger l’un des leurs. Le film devrait sortir sur Disney Plus 89 jours après sa première dans les salles – à égalité avec Ant-Man 3, mais un voyage plus long vers le streaming par rapport aux autres films récents de Marvel.

Si vous êtes prêt à mettre de côté les affaires terrestres et à rejoindre les Gardiens, voici ce que vous devez savoir sur les débuts du film Disney Plus, et pourquoi vous voudrez peut-être utiliser un VPN pour le diffuser.

Comment regarder Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 sur Disney Plus

Vous pouvez regarder la dernière gardiens de la Galaxie départ 2 août à 00h01 PT (3h01 HE). Il sera disponible à ce moment-là dans tous les pays dans lesquels Disney Plus est disponible, à l’exception de la France et de la Turquie, qui auront accès au film à une date ultérieure, selon Disney.

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 est la dernière sortie de cette équipe particulière de Gardiens, selon le scénariste-réalisateur Gunn. Mais si vous en voulez plus, Disney Plus héberge les aventures suivantes contenant l’équipage : Les Gardiens de la Galaxie Vol. 1 et vol. 2, The Guardians of the Galaxy Holiday Special, Thor: Love and Thunder et Avengers: Infinity War et End Game.

Disney Plus propose un niveau financé par la publicité pour 8 $ par mois et un niveau sans publicité pour 11 $ par mois qui comprend les téléchargements. Si vous préférez ne pas vous abonner, le troisième film Guardians est actuellement disponible à l’achat numérique pour 20 $ auprès de sites, dont Amazon.

Sarah Tew / Crumpe Vous pouvez obtenir Disney Plus seul ou choisir de le regrouper. Le regroupement de Disney Plus et Hulu financés par la publicité coûte 10 $ par mois. Un autre forfait coûte 3 $ de plus par mois et s’ajoute à ESPN Plus financé par la publicité. Enfin, il en coûte 20 $ par mois pour regrouper Hulu sans publicité, Disney Plus sans publicité et ESPN Plus avec publicité. Voici les forfaits Disney et notre examen de Disney Plus.

Comment regarder Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 de n’importe où avec un VPN

Peut-être que vous voyagez à l’étranger et que vous souhaitez diffuser Disney Plus lorsque vous n’êtes pas chez vous. Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au film de n’importe où dans le monde. Il existe également d’autres bonnes raisons d’utiliser un VPN pour le streaming.

Un VPN est le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses en cryptant votre trafic. L’utilisation d’un VPN est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions. Le streaming TV peut être un peu plus fluide avec un VPN fiable et de qualité qui a passé nos tests et nos normes de sécurité.

Vous pouvez utiliser un VPN pour diffuser du contenu légalement tant que les VPN sont autorisés dans votre pays et que vous disposez d’un abonnement valide au service de streaming que vous utilisez. Les États-Unis et le Canada font partie des pays où les VPN sont légaux, mais nous vous déconseillons de diffuser ou de télécharger du contenu sur des sites torrent illégaux. Nous recommandons ExpressVPN, mais vous pouvez opter pour un autre fournisseur de notre meilleure liste comme Surfshark ou NordVPN.

Sarah Tew / Crumpe Si vous recherchez un VPN sécurisé et fiable, le choix de nos éditeurs est ExpressVPN. Il est rapide, fonctionne sur plusieurs appareils et fournit des flux stables. C’est normalement 13 $ par mois, mais cela coûte actuellement moins cher d’opter pour un abonnement de 12 mois, où chaque mois secoue à 8,32 $. ExpressVPN offre une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours. Lisez notre avis sur ExpressVPN.

Suivez les instructions d’installation du fournisseur VPN et choisissez un pays où Guardians of the Galaxy Vol. 3 sera diffusé sur Disney Plus. Avant d’ouvrir l’application de streaming, assurez-vous que vous êtes connecté à votre VPN en utilisant la région sélectionnée. Si vous souhaitez diffuser Guardians 3 sur plusieurs appareils, il est possible que vous deviez configurer chacun d’eux pour vous assurer que vous êtes connecté. Accédez aux paramètres et vérifiez vos connexions réseau pour vérifier que vous êtes connecté et connecté à votre VPN. compte. Vous êtes maintenant prêt à ouvrir Disney Plus pour diffuser.

Si vous rencontrez des problèmes avec le streaming, assurez-vous d’abord que votre VPN est opérationnel sur son adresse IP cryptée. Vérifiez que vous avez correctement suivi les instructions d’installation et que vous avez choisi la bonne zone géographique pour la visualisation. Si vous rencontrez toujours des problèmes de connexion, vous devrez peut-être redémarrer votre appareil. Fermez toutes les applications et fenêtres, redémarrez votre appareil et connectez-vous d’abord à votre VPN. Notez que certains services de streaming ont des restrictions sur l’accès VPN.