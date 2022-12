Avec ses confitures de Noël copieuses, un duo Mantis et Drax et le vrai Kevin Bacon, Spécial vacances Les Gardiens de la Galaxie livré un jolly–bien que suprêmement idiot–festif festif.

Pourtant, il n’a pas complètement atteint le but. L’une des blagues du spécial Marvel a soulevé quelques sourcils pour avoir joué avec un autre personnage bien-aimé. Spoiler : A la fin de la spéciale, en streaming sur Disney+, Rocket Racoon reçoit un cadeau de Noël de Nebula. C’est celui qu’il a toujours désiré, depuis Avengers: Infinity War en 2018: Bucky Barnes, alias Le Soldat de l’Hiver, bras en vibranium.

Il a en effet “obtenu ce bras”. Comment? Le directeur des Guardians, James Gunn, a sauté sur Twitter pour répondre à la question déroutante.

Je suis vraiment désolé, mais c’est déjà arrivé. Nebula considère Bucky comme du papier crépon humide. Cela dit, elle n’a pas pu s’empêcher d’arracher le bras parce qu’elle se sentait tellement comme Noël ! 🎄🦾 PS Personne ne m’a forcé à inclure des cyborgs extraterrestres. https://t.co/SgLKAe7BpJ —James Gunn (@JamesGunn) 28 novembre 2022

Voilà. Nebula a simplement arraché le bras à Bucky au nom de Noël.

Gunn a également confirmé que les Gardiens de la Galaxie avaient acheté Knowhere, la planète où se déroule une partie de la spéciale.

Bien que les Gardiens soient parfois des héros, ils travaillent comme mercenaires et cela rapporte pas mal d’argent. Ainsi, après que Thanos ait attaqué Knowhere, ils l’ont acheté au collectionneur. C’était une coque brûlée et ils l’ont reconstruite. https://t.co/hEugttfW26 —James Gunn (@JamesGunn) 28 novembre 2022

Vous pouvez diffuser The Guardians of the Galaxy Holiday Special sur Disney Plus maintenant, avec The Guardians of the Galaxy Vol. 3 devrait sortir en salles le 5 mai 2023.