Les gardiens auraient obtenu des demandes de dérogation pour Lucas Giolito des Angels et 2 autres personnes

Les Guardians sont les plus grands gagnants de la vente de renonciation de fin de saison des Angels.

Cleveland a reçu le lanceur partant Lucas Giolito ainsi que les lanceurs de relève Reynaldo López et Matt Moore au ballottage, a rapporté ESPN.

De plus, les Reds ont réclamé le voltigeur des Angels Hunter Renfroe au ballottage, selon plusieurs rapports. Les Reds ont également remporté la demande de dérogation pour le voltigeur des Yankees Harrison Bader.

Giolito, López, Moore et Renfroe étaient quatre des six joueurs que Los Angeles a mis en dérogation mardi afin de réduire leur salaire et d’essayer de faire passer sa masse salariale en dessous du seuil de 233 millions de dollars d’impôt sur l’équilibre compétitif (CBT). Passer en dessous de ce seuil CBT permettrait aux Angeles de recevoir un meilleur choix de compensation en cas de perte de Shohei Ohtani en agence libre cette intersaison et pourrait également conduire à une diminution des futures conséquences fiscales du luxe.

Les Angels ont pris cette décision environ un mois après avoir acquis Giolito et López des White Sox dans le premier des deux échanges qui indiquaient qu’ils allaient à tapis pour la saison 2023 avant la date limite des échanges du 1er août. Cependant, les Angels ont perdu sept matchs de suite après la date limite, mettant ainsi fin à leurs espoirs en séries éliminatoires. Ils ont une fiche de 64-70 et 11,5 matchs d’une place en séries éliminatoires jeudi.

Le releveur Dominic Leone et le voltigeur Randal Grichuk étaient les deux autres joueurs placés en dérogation avant la date limite de renonciation de la MLB. On ne sait pas quelles équipes ont réclamé ces joueurs, le cas échéant, mais on s’attendait à ce que les six joueurs reçoivent un intérêt sur le marché des dérogations.

Quant aux Guardians, ils détiennent également un record de 64-70 jeudi. Mais ils jouent dans une division AL Central plus faible, car ils ne sont qu’à cinq matchs des Twins pour la tête de la division.

Les Reds, quant à eux, sont à un match de retard pour la dernière place de wild card de la Ligue nationale.

