Les deux agents correctionnels fédéraux qui n’ont pas fait les rondes requises alors que Jeffrey Epstein est mort dans sa cellule ont prévu de défendre leurs actions comme un comportement normal dans un système carcéral brisé.

Tova Noel et Michael Thomas, qui dormaient et évitaient leurs rondes lorsque Epstein s’est pendu dans sa cellule le 10 août 2019, ont reçu un accord de plaidoyer avec le procureur du district de Manhattan. S’ils avaient été jugés, les deux prévoyaient d’attirer l’attention sur le système pénitentiaire lui-même, décrivant leur comportement comme la norme attendue, selon un nouveau rapport.

Des sources du Metropolitan Correctional Center ont déclaré au New York Daily News que la falsification de documents par le couple pour donner l’impression qu’ils avaient vérifié leurs prisonniers est « Plus proche d’une norme que d’une anomalie. »

Les deux ont été filmés en train de dormir pendant deux heures, probablement lorsque Epstein, qui faisait face à des accusations de trafic sexuel, s’est suicidé. Le millionnaire n’a pas été surveillé pendant huit heures avant d’être retrouvé mort, ont affirmé les procureurs. Les gardiens, qui faisaient tous les deux des heures supplémentaires, étaient tenus de vérifier les détenus de leur section toutes les demi-heures, puis de noter qu’ils le faisaient par la suite. Les deux se sont abstenus de le faire et ont plutôt falsifié leurs dossiers, donnant l’impression qu’ils l’avaient fait.





Un initié, cependant, a déclaré qu’une poursuite serait trop risquée, car d’autres seraient également en faute, y compris un superviseur surveillant ces images, ainsi que d’autres superviseurs chargés de faire des rondes similaires.

«Si vous allez charger [Noel and Thomas], vous devez charger tout le système. Parce que tout le système est cassé, » Tyrone Covington, un agent correctionnel du Metropolitan Correctional Center, a déclaré, ajoutant que la prison où Epstein était logé et d’autres manquaient gravement de personnel.

Montell Figgins, un avocat de Thomas, a déclaré: «Nous allions mettre tout le système à l’épreuve.»

Il reste encore de nombreuses questions sur la mort d’Epstein. Il a été officiellement jugé un suicide, mais la phrase «Epstein ne s’est pas suicidé» est rapidement devenu populaire après sa mort, beaucoup désignant ses relations avec des politiciens et des célébrités influents et riches comme quelque chose qui aurait pu mettre sa vie en danger derrière les barreaux.

Dans le cadre de leur accord de plaidoyer, Noel et Thomas devront effectuer 100 heures de travaux d’intérêt général, passer par six mois de mise en liberté surveillée et coopérer avec l’enquête fédérale sur la mort d’Epstein.

