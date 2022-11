Les gardes malades se sont vantés d’avoir «battu la merde» du touriste britannique 39, qui a été «laissé mourir comme un chien» au poste de police de Dubaï

Les gardes de SICK se sont vantés d’avoir “battu la merde” d’un touriste britannique qui a été laissé mourir comme un chien dans un poste de police de Dubaï, selon une enquête.

Lee Brown, 39 ans, est décédé au poste de police de Bur Dubaï après s’être rendu dans le Golfe le 6 avril 2011, alors qu’il se rendait chez sa petite amie en Indonésie.

Lee Brown est décédé à Dubaï après avoir été battu et affamé par des gardes dans un poste de police notoire de Dubaï, selon une enquête 1 crédit

Il a été affirmé que M. Brown avait été arrêté après avoir prétendument agressé une femme de chambre à l’hôtel Burj Al Arab Crédit : Alamy

Le tribunal du coroner de Walthamstow a appris que M. Brown avait été placé en garde à vue après avoir prétendument agressé une femme de chambre à l’hôtel Burj Al Arab.

Un détenu, qui ne pouvait être appelé que le Détenu Un, a déclaré aux jurés dans une déclaration écrite lue par le coroner qu’un Britannique avait été amené dans la cour le 7 avril 2011 et qu’il se comportait “anormalement”.

Ils ont dit : « Il était très bruyant et les gardiens et les prisonniers devenaient visiblement agacés par son comportement.

Les jurés ont été informés que M. Brown était “abusif” mais pas de manière physique ou menaçante, mais d’autres autour de lui sont devenus “perplexes et agacés” tandis que le “langage grossier” qu’il a utilisé a offensé certains des prisonniers musulmans.

Il a poursuivi: “J’étais dérangé mais je me sentais surtout désolé pour lui car il semblait vraiment vraiment malade.

“J’avais peur que s’il continuait comme il était, il se fasse attaquer par les gardes. Il criait toutes sortes de choses, dont certaines avaient du sens et d’autres non.

“Il a mentionné qu’une fille était entrée dans sa chambre à l’hôtel. Il lui a dit de partir et par la suite, la police a été appelée. Je lui ai dit de rester calme et de s’asseoir.”

“Il n’avait pas la capacité de réfléchir rationnellement à la situation et d’identifier un plan d’action qui lui permettrait de résoudre les problèmes.”

Le récit détaillait les affirmations selon lesquelles M. Brown avait baissé son pantalon et fait des remarques grossières et inappropriées au procureur, exaspérant les autorités.

Il disait: “Un prisonnier a dit avoir entendu des gardes dire qu’ils” lui avaient battu la merde “.

“Un prisonnier m’a dit qu’il leur avait dit ‘aidez-moi’. Un jour, je me suis réveillé et j’ai simplement entendu qu’il était mort. On l’a simplement laissé mourir tout seul comme un chien.”

“IL SAIGNAIT”

Dans une autre déclaration, appelée récit du Détenu Deux, il a été affirmé que M. Brown faisait des déclarations comme s’il était un faux “Messie”.

Il disait: “Quand il est revenu du bureau du procureur, il saignait de la tête aux pieds et il y avait des marques sur ses poignets.

“Il n’y avait aucune marque sur lui avant qu’il ne se rende chez le procureur. Il a dit qu’il avait reçu des coups et des coups de pied dans la tête.”

Des allégations ont été faites, la police a demandé à plusieurs prisonniers de placer M. Brown à l’isolement.

La déclaration continuait : “Plus tard dans la soirée, il saignait encore à la tête. J’ai dit aux gardes ‘laissez-le sortir’ et ils ont dit ‘il est fou’. Lee disait ‘aidez-moi, aidez-moi, je vais mourir’.

“Le 12 avril, un détenu est descendu et a demandé le passeport de Lee. Il l’a demandé” parce que le Britannique était décédé “. Ils ont sorti Lee dans un sac.”

Le détenu trois a déclaré que M. Brown avait affirmé qu’il avait été enlevé par des extraterrestres et qu’après être revenu du bureau du procureur, il saignait.

Elle a dit: “De temps en temps, il voyait des extraterrestres ou quelque chose comme ça et il y croyait. Au moment où il est parti, il n’était pas lui-même et je pouvais dire qu’il n’était pas lui-même.”

La mère de M. Brown, Doris, a déclaré au tribunal que son fils “était en panne”.

Doris a déclaré qu’elle se souviendrait de son fils “travailleur” comme d’une “personne heureuse et axée sur la famille”.

La coroner de la région d’East London, Nadia Persaud, préside l’affaire qui se poursuit et devrait durer jusqu’à vendredi.