Les gardes-frontières saoudiens tuent peut-être des centaines de migrants éthiopiens en provenance du Yémen, selon un groupe de défense des droits

Les gardes-frontières en Arabie saoudite ont tiré à la mitraillette et lancé des mortiers sur des Éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans le royaume depuis le Yémen, tuant probablement des centaines de migrants non armés ces dernières années, a déclaré Human Rights Watch dans un rapport publié lundi.

Le groupe de défense des droits a cité des rapports de témoins oculaires d’attaques par des troupes et des images montrant des cadavres et des lieux de sépulture sur les routes des migrants, affirmant que le nombre de morts pourrait même être « peut-être des milliers ».

Les Nations Unies ont déjà interrogé l’Arabie saoudite sur le fait que ses troupes avaient ouvert le feu sur les migrants dans une série d’attaques croissantes le long de sa frontière sud avec le Yémen déchiré par la guerre.

Un responsable du gouvernement saoudien, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat car il n’était pas autorisé à s’exprimer publiquement, a qualifié le rapport de Human Rights Watch de « non fondé et non basé sur des sources fiables », sans apporter de preuves à l’appui de cette affirmation. Les rebelles houthis du Yémen, qui gagneraient des dizaines de milliers de dollars par semaine en faisant passer clandestinement des migrants à la frontière, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Quelque 750 000 Éthiopiens vivent en Arabie saoudite, dont 450 000 sont probablement entrés dans le royaume sans autorisation, selon les statistiques de 2022 de l’Organisation internationale pour les migrations. La guerre civile qui a duré deux ans dans la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie, a déplacé des dizaines de milliers de personnes.

L’Arabie saoudite, aux prises avec le chômage des jeunes, a renvoyé des milliers de personnes en Éthiopie, de concert avec Addis-Abeba.

Human Rights Watch a déclaré avoir parlé à 38 migrants éthiopiens et à quatre proches de personnes qui ont tenté de traverser la frontière entre mars 2022 et juin 2023, qui ont déclaré avoir vu des gardes saoudiens tirer sur des migrants ou lancer des explosifs sur des groupes.

Le rapport indique que le groupe a également analysé plus de 350 vidéos et photographies publiées sur les réseaux sociaux ou recueillies auprès d’autres sources filmées entre le 12 mai 2021 et le 18 juillet 2023. Il a également examiné plusieurs centaines de kilomètres carrés d’images satellite capturées entre février 2022 et juillet. 2023.

« Ceux-ci montrent des migrants morts et blessés sur les sentiers, dans des camps et dans des installations médicales, la taille des sites de sépulture à proximité des camps de migrants, l’expansion de l’infrastructure de sécurité des frontières saoudiennes et les itinéraires actuellement utilisés par les migrants pour tenter de franchir la frontière, » dit le rapport.

Une photo satellite du 27 avril de Planet Labs PBC analysée par l’Associated Press a montré les mêmes structures de tentes identifiées par le groupe de défense des droits près d’al-Raqw, au Yémen, à la frontière saoudienne. Deux ensembles de lignes de clôture pouvaient être vus juste de l’autre côté de la frontière avec l’Arabie saoudite.

Le site identifié par Human Rights Watch comme le camp de migrants d’Al-Thabit pouvait également être vu sur des images satellites, ce qui correspondait au récit du groupe selon lequel le camp avait été en grande partie démantelé début avril.

Les deux zones se trouvent dans le nord-ouest du Yémen, le fief des rebelles houthis du pays. L’ONU a déclaré que le bureau de l’immigration contrôlé par les Houthis « collabore avec des trafiquants pour diriger systématiquement les migrants » vers l’Arabie saoudite, rapportant 50 000 dollars par semaine.

Les Houthis tiennent la capitale du Yémen, Sanaa, depuis septembre 2014. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite combat les Houthis depuis mars 2015, sans les déloger de la capitale. Les combats ont largement cessé entre les forces dirigées par l’Arabie saoudite et les Houthis alors que Riyad cherche un moyen de mettre fin à la guerre. Cependant, tout au long des années de guerre, les Houthis ont revendiqué de multiples incursions à travers la frontière saoudienne dans cette région montagneuse.

Des migrants éthiopiens se sont retrouvés détenus, maltraités et même tués en Arabie saoudite et au Yémen pendant la guerre. Mais ces derniers mois, l’organe des droits de l’homme de l’ONU s’est inquiété de plus en plus de l’attaque par les forces saoudiennes de migrants en provenance du Yémen.

Une lettre du 3 octobre 2022 adressée au royaume par l’ONU indique que ses enquêteurs « ont reçu des allégations de bombardements d’artillerie transfrontaliers et de tirs d’armes légères qui auraient été commis par les forces de sécurité saoudiennes, causant la mort de 430 personnes et blessant 650 migrants ».

« Si des migrants sont capturés, ils seraient souvent soumis à la torture en étant alignés et touchés par le côté de la jambe pour voir jusqu’où ira la balle ou en leur demandant s’ils préfèrent être touchés à la main ou à la jambe », a déclaré le lettre de l’ONU se lit. « Les survivants de ces attaques ont déclaré avoir dû « faire le mort » pendant un certain temps pour s’échapper. »

Une lettre envoyée par la mission saoudienne à l’ONU à Genève en mars a déclaré qu’elle « réfute catégoriquement » les allégations selon lesquelles le royaume commettrait des meurtres « systématiques » à la frontière. Cependant, il a également déclaré que l’ONU avait fourni « des informations limitées » de sorte qu’elle ne pouvait pas « confirmer ou étayer les allégations ».