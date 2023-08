Les gardes-frontières saoudiens ont tué des centaines de migrants, selon un rapport de HRW

Entre mars 2022 et juin 2023, les gardes-frontières saoudiens ont tué des centaines de migrants éthiopiens qui tentaient de traverser la frontière du Yémen vers le royaume riche en pétrole, selon un nouveau rapport de Human Rights Watch publié lundi. Le rapport intervient alors que l’Arabie saoudite met en œuvre une politique anti-migrants dans le pays et une campagne pour renforcer son image à l’étranger.

La région rocheuse et montagneuse autour de Sadaa – une ville difficile du nord du Yémen juste à côté de la frontière saoudienne – est devenue un terrain mortel, selon des groupes de défense des droits humains. Des corps de migrants morts ou grièvement blessés, principalement en provenance d’Éthiopie, ont été repérés sur des images satellite et des publications sur les réseaux sociaux depuis la frontière, fournissant des témoignages poignants d’abus, note le dernier rapport de Human Rights Watch (HRW), basé à New York.

« Ils ont tiré sur nous comme la pluie », un rapport de HRW publié le lundi 21 août, fait état d’abus généralisés commis à la frontière entre le Yémen et l’Arabie saoudite entre mars 2022 et juin 2023.

« Les gardes-frontières saoudiens ont utilisé des armes explosives et tiré sur des personnes à bout portant, y compris des femmes et des enfants, selon un schéma généralisé et systématique. S’ils étaient commis dans le cadre d’une politique du gouvernement saoudien visant à assassiner des migrants, ces meurtres seraient un crime contre l’humanité », note le rapport.

Au cours des derniers mois, les informations se sont multipliées sur les violations graves de la voie migratoire connue sous le nom de « route orientale » ou « route yéménite », qui va de la Corne de l’Afrique, à travers le golfe d’Aden, en passant par le Yémen et jusqu’en Arabie saoudite. Saoudite.

Un rapport du 5 juillet du Centre de migration mixteune institution de données indépendante au sein du Conseil danois pour les réfugiés, a déclaré que des Éthiopiens étaient « systématiquement » tués par « des agents de sécurité opérant sous l’autorité de l’État saoudien ».

En octobre 2022, l’ONU a publié son Communications d’experts par des rapporteurs spéciaux et des groupes de travail mettant en lumière les tueries transfrontalières, « utilisant des tirs d’artillerie et des armes légères tirées par les forces de sécurité saoudiennes ». Près de 430 personnes ont été tuées entre le 1er janvier et le 30 avril 2022, selon le communiqué.

Le dernier rapport de HRW fournit des témoignages de migrants éthiopiens qui ont tenté de traverser la frontière du Yémen vers l’Arabie saoudite – et il fait une lecture sombre.

« J’ai vu 30 personnes tuées sur place »

En février 2023, un jeune de 14 ans originaire de la région d’Oromia en Éthiopie, identifié dans le rapport de HRW comme « Hamdiya », a tenté de franchir la frontière yéménite-saoudienne dans un groupe d’environ 60 personnes.

L’horreur s’est déroulée immédiatement après leur passage en territoire saoudien, lorsqu’ils ont été attaqués par des gardes-frontières, a déclaré Hamdiya à HRW.

« J’ai vu des gens tués d’une manière que je n’aurais jamais imaginée », a déclaré Hamdiya. « J’ai vu 30 personnes tuées sur place. »

Dans le but d’échapper aux tirs répétés, l’adolescent éthiopien a rampé sous un rocher et, à un moment donné, s’est endormi. « Je pouvais sentir les gens dormir autour de moi. J’ai réalisé que ce que je pensais être des gens qui dormaient autour de moi étaient en fait des cadavres. Je me suis réveillée et j’étais seule », a-t-elle déclaré.

Comme Hamdiya, de nombreux témoins ont affirmé avoir été abattus avec des mortiers ou d’autres armes explosives par les gardes-frontières saoudiens.

« Les cadavres sont là »

Lors d’un incident, un survivant a raconté qu’il faisait partie d’un groupe de 170 personnes qui ont tenté de traverser la frontière lorsqu’ils ont essuyé des tirs. « Je sais que 90 personnes ont été tuées, car certaines sont retournées à cet endroit pour ramasser les cadavres – elles ont compté environ 90 cadavres », a-t-il expliqué.

Une autre personne interrogée s’est rendue à la frontière saoudienne pour récupérer le corps d’une fille de son village. « Son corps était empilé sur 20 corps », a-t-il déclaré. « Il est vraiment impossible de compter le nombre. C’est au-delà de l’imagination. Les gens vont dans différents groupes au jour le jour. Les cadavres sont là.

Bien qu’il soit impossible de déterminer le nombre exact de migrants tués en traversant la frontière, le rapport de HRW a été compilé à partir d’entretiens avec 42 Éthiopiens ou proches d’Éthiopiens qui ont tenté de franchir la frontière. Le groupe de défense des droits a également analysé plus de 350 vidéos et photographies publiées sur les réseaux sociaux ou recueillies auprès d’autres sources en plus des images satellites.

La collecte de données depuis la zone frontalière reculée est entravée par l’absence de mécanismes internationaux de surveillance de la situation des droits humains au Yémen.

Il y a à peine deux ans, le Conseil des droits de l’homme de l’ONU votait la dissolution du Groupe d’experts éminents sur le Yémen (GEE), un organisme d’enquête international, à la suite d’une « campagne de lobbying inlassable » de l’Arabie saoudite, selon un HRW de 2021. déclaration.

La décision n’a laissé aucun système de responsabilité dans la nation arabe la plus pauvre du monde ravagée par une guerre civile qui a tué plus de 150 000 personnes. C’est aussi le cas des citoyens d’un autre continent qui fuient la pauvreté et les conflits ethniques.

La « saudisation » augmente le ciblage des migrants

Selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), environ 750 000 Éthiopiens vivent actuellement en Arabie saoudite. Environ 500 000 sont entrés illégalement dans le pays, selon l’OIM, les forçant à se cacher des autorités saoudiennes.

Le royaume du Golfe, riche en pétrole, attire depuis longtemps les migrants pauvres de la région, en particulier du Yémen, qui partage une frontière de 1 300 kilomètres avec l’Arabie saoudite. Les ressortissants non saoudiens représentent plus de 30 % de la population du royaume.

Mais en 2017, Riyad a mis en place une politique de « saoudisation » massive, visant à réduire sa dépendance aux travailleurs migrants. Cela a entraîné une intensification de la répression policière, des détentions de migrants illégaux et des campagnes massives d’expulsion.

La politique de « saudisation » de Riyad est intervenue alors que les combats faisaient rage au Yémen voisin et dans la Corne de l’Afrique, transformant les migrants en pions dans les tensions régionales.

Pions dans les conflits régionaux

Au Yémen, une guerre civile a éclaté en 2014 lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran ont quitté leur bastion du nord et chassé le gouvernement internationalement reconnu de la capitale, Sanaa. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue l’année suivante au nom du gouvernement et, avec le temps, le conflit s’est transformé en une guerre par procuration entre Riyad et Téhéran.

Le rétablissement des liens entre l’Arabie saoudite et l’Iran en avril a fait naître l’espoir d’une fin au conflit. Mais les attaques des Houthis se sont multipliées au cours des dernières semaines, provoquant un avertissement de l’envoyé spécial de l’ONU pour le Yémen, Hans Grundberg, sur les «menaces publiques de retour à la guerre».

De l’autre côté du golfe d’Aden, un conflit a éclaté en Éthiopie dans la région du nord du Tigré, entre les forces militaires éthiopiennes et les troupes tigréennes ainsi que des militants oromo alliés. À la suite d’un accord de paix avec le Tigré en novembre, des combats ont éclaté dans la région d’Amhara à cause des efforts de l’armée éthiopienne pour dissoudre les milices amhara qui combattaient avec l’armée contre les rebelles du Tigré, révélant la détérioration des relations ethniques du pays.

L’Arabie saoudite est depuis longtemps une destination pour les migrants éthiopiens, mais suite aux conflits dans la région, leur situation est devenue désespérée. En avril 2020, des combattants houthis ont expulsé de force des milliers de migrants éthiopiens du nord du Yémen, les forçant à traverser la frontière vers l’Arabie saoudite. Plusieurs dizaines d’entre eux ont été tués et de nombreux survivants envoyés dans des centres de détention à la frontière. Les violations dans les centres de détention yéménites ont été extrêmes, des groupes de défense des droits documentant des allégations de torture et de viol.

La dernière escalade des violations le long de la frontière entre l’Arabie saoudite et le Yémen semble être « délibérée » et « ciblée », selon HRW.

« Alors que Human Rights Watch a déjà documenté des meurtres de migrants à la frontière avec le Yémen et l’Arabie saoudite depuis 2014, les meurtres documentés dans ce rapport semblent être une escalade délibérée à la fois du nombre et de la manière des meurtres ciblés », note le rapport.

« Ces dernières années, l’Arabie saoudite a beaucoup investi pour détourner l’attention de son bilan catastrophique en matière de droits de l’homme dans son pays et à l’étranger, dépensant des milliards de dollars pour accueillir de grands événements de divertissement, culturels et sportifs », note le rapport.

Moins de cinq ans après que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi a été démembré au consulat d’Arabie saoudite à Istanbul, les nations occidentales se préparent au prince héritier du royaume et dirigeant de facto, Mohammed ben Salmane, alors que la guerre en Ukraine déclenche des changements géopolitiques tectoniques, en particulier dans le secteur énergétique.

Les conclusions du dernier rapport soulignent la nécessité d’appels internationaux à la responsabilité, selon Nadia Hardman, auteur du rapport de HRW.

« Les gouvernements concernés devraient appeler publiquement l’Arabie saoudite à mettre fin à toute politique, explicite ou effective, visant à cibler les migrants avec des armes explosives et des attaques à courte portée », a noté Hardman. « Human Rights Watch appelle les organisateurs et les participants aux grands événements internationaux parrainés par le gouvernement saoudien à s’exprimer publiquement sur les questions de droits ou, lorsque le but principal est de blanchir le bilan de l’Arabie saoudite en matière de droits humains, à ne pas y participer.

Cet article est une traduction de l’original en français.