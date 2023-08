Les gardes-frontières saoudiens ont probablement tué des centaines de migrants non armés en provenance du Yémen ces dernières années, selon un rapport | Nouvelles du monde

Les gardes-frontières saoudiens ont lancé des mortiers et tiré des mitrailleuses sur des Éthiopiens qui tentaient de pénétrer dans le pays depuis le Yémen et ont probablement tué des centaines de migrants non armés ces dernières années, selon un nouveau rapport.

Human Rights Watch a déclaré que des rapports de témoins oculaires et des photos mentionnent et montrent des cadavres et des lieux de sépulture le long des routes empruntées par les migrants, ajoutant que le nombre de ceux qui sont morts pourrait même se chiffrer en « milliers ».

Sky News a été informé par des sources qu’une enquête est en cours en Arabie saoudite sur ces allégations et qu’elles sont prises « très au sérieux ».

Le groupe s’est entretenu avec 38 migrants d’Éthiopie et les proches de personnes qui ont tenté de franchir la frontière entre mars 2022 et juin 2023, qui ont déclaré avoir vu des gardes saoudiens tirer sur des migrants ou leur lancer des explosifs.

Il a parcouru 350 vidéos et photographies sur les réseaux sociaux et ailleurs entre mai 2021 et juillet 2023, ainsi que l’analyse de centaines de kilomètres carrés d’images satellites de février 2022 à juillet 2023.

« Ceux-ci montrent des migrants morts et blessés sur les sentiers, dans des camps et dans des installations médicales, la taille des sites de sépulture à proximité des camps de migrants, l’expansion de l’infrastructure de sécurité des frontières saoudiennes et les itinéraires actuellement utilisés par les migrants pour tenter de franchir la frontière, » dit le rapport.

Une photographie aérienne analysée par l’agence de presse Associated Press montre des structures de tentes identifiées par Human Rights Watch près d’al Raqw au Yémen, près de la frontière saoudienne, avec deux ensembles de clôtures.

Human Rights Watch a également identifié le camp de migrants d’al Thabit sur des images satellites, avec des images soutenant le récit selon lequel il avait été en grande partie démonté.

Les deux zones se trouvent dans des régions contrôlées par les Houthis, qui, selon l’ONU, « collaborent avec des trafiquants pour diriger systématiquement les migrants ».

Les forces saoudiennes combattent les rebelles houthis depuis 2015 dans le but de les chasser du pouvoir à Sanaa, mais en vain.

Human Rights Watch a également utilisé les images, ainsi que la vidéo géolocalisée, pour identifier les itinéraires des migrants et les points de garde-frontières.

Nadia Hardman, chercheuse sur les droits des réfugiés et des migrants à Human Rights Watch, a déclaré à Sky News : « Nous parlons d’attaques généralisées et systématiques – les gardes-frontières saoudiens utilisent des armes explosives et tirent à bout portant sur les migrants éthiopiens ».

Elle a appelé à la fin immédiate de ces massacres – et a déclaré qu’elle espérait qu’une enquête soutenue par l’ONU serait ouverte pour déterminer si les meurtres sont un crime contre l’humanité.

En savoir plus:

Une délégation saoudienne va négocier un cessez-le-feu permanent avec les rebelles houthis

Les réductions de l’aide étrangère britannique pourraient entraîner des milliers de morts, prévient un rapport

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





2:58

Que se passe-t-il au Yémen ?



« Ils ont tiré sur nous comme la pluie »

Les Éthiopiens utilisant les routes migratoires sont souvent venus du pays via la Corne de l’Afrique, à travers la mer, puis en Arabie saoudite via le Yémen.

Les migrants se sont généralement retrouvés détenus, maltraités et tués, a déclaré Human Rights Watch, les Nations Unies exprimant leur inquiétude quant au traitement réservé aux personnes traversant le Yémen par les forces saoudiennes.

Quelqu’un qui a parlé au groupe pour le rapport a déclaré: « Il y avait 20 personnes dans notre groupe et seulement 10 ont survécu.

« Certains des mortiers ont heurté les rochers, puis le [fragments of the] la pierre nous a frappés… L’arme ressemble à un lance-roquettes, elle avait six « bouches », six trous d’où ils tirent, et elle a été tirée depuis l’arrière d’un véhicule – elle en tire plusieurs en même temps. Ils ont tiré sur nous comme la pluie. »

Un jeune de 14 ans a déclaré : « On nous a tiré dessus à plusieurs reprises. J’ai vu des gens tués d’une manière que je n’aurais jamais imaginée. J’ai vu 30 personnes tuées sur place.

« Je me suis poussé sous un rocher et j’ai dormi là-bas. Je pouvais sentir les gens dormir autour de moi. J’ai réalisé que ce que je pensais être des gens qui dormaient autour de moi étaient en fait des cadavres. Je me suis réveillé et j’étais seul. »

Image:

La frontière entre le Yémen et l’Arabie Saoudite





Image:

La route empruntée par les migrants vers l’Arabie saoudite depuis le camp d’al-Thabit, selon Human Rights Watch





Les rebelles houthis du Yémen, qui gagneraient des milliers de dollars par semaine en faisant passer clandestinement des migrants à la frontière, n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de l’Associated Press.

Environ 750 000 Éthiopiens vivent en Arabie saoudite, et on pense que jusqu’à 450 000 sont entrés dans le pays sans autorisation, selon l’Organisation internationale pour les migrations.

Le guerre civile en cours dans la région du Tigré en Éthiopie a déplacé des dizaines de milliers de personnes, et alors que l’Arabie saoudite aurait du mal à pourvoir les postes vacants, le Royaume a renvoyé des migrants dans leur pays d’origine, en collaboration avec le gouvernement du pays africain.