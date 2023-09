Les gardes-frontières européens obligeront-ils réellement les citoyens russes à se déshabiller ? — RT Monde Nouvelles

Les touristes russes sont courageux : ils voyagent dans des pays plus extrêmes, mais se promener nus en Europe occidentale pourrait être un pont trop loin.

Par Ivan Timofeïev directeur du programme du Valdai Club et directeur général du Conseil russe des affaires internationales

En Russie, la nouvelle des éclaircissements de la Commission européenne sur l’importation de marchandises sanctionnées par nos citoyens a fait sensation.

Il apparaît désormais qu’un Russe fictif entrant dans un pays de l’UE risque de perdre bien plus que sa voiture. Ils pourraient également avoir confisqué leurs téléphones portables, leurs appareils photo, leur papier toilette, leurs produits en métaux précieux, leurs cigarettes, leurs cosmétiques, leur savon, leurs valises et leurs sacs. Et, le cas échéant, des vêtements et autres articles pour femmes.

En d’autres termes, les douaniers ont le pouvoir de dépouiller littéralement les Russes qui traversent la frontière. Jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit. Mais cela ne peut être exclu.

Dans le cadre de sa politique de sanctions contre Moscou en raison du conflit en Ukraine, Bruxelles a interdit l’importation d’un large éventail de produits russes. Il s’agit notamment d’un certain nombre d’articles destinés à un usage personnel. En juillet 2023, les premiers signes laissent penser que ces objets pourraient être confisqués par les douanes. A l’époque, ce sont les voitures des Russes qui étaient arrêtées par les officiers allemands. La Commission européenne (CE) a ensuite clarifié l’approche de l’UE à l’égard de l’application des lois allemandes : l’importation de marchandises sanctionnées est interdite, même si elles sont destinées à un usage personnel.

Si cette interprétation est appliquée à la lettre, les objectifs pourraient devenir absurdes.

La politique de l’UE à l’égard de la Russie englobe un large éventail d’embargos. Il s’agit notamment du blocage des sanctions financières, des restrictions sectorielles, des interdictions de transport et de visa, des contrôles à l’exportation d’un large éventail de produits et de l’interdiction d’importer un certain nombre de marchandises en provenance du pays.















L’autre dernière mesure a pour objectif de priver Moscou des revenus provenant de la vente de ces produits sur les marchés des États membres de l’UE. Bruxelles a interdit l’importation d’un certain nombre de matières premières stratégiques en provenance de Russie – pétrole, produits pétroliers, charbon, produits métallurgiques ferreux, or, etc.

Un certain nombre d’autres ont également été interdits. Cette disposition est énoncée à l’article 3i du règlement du Conseil de l’UE n° 833/2014. L’importation directe ou indirecte de ces marchandises en provenance de Russie dans l’UE, ainsi que la fourniture de services intermédiaires et financiers y relatifs, sont interdites. L’annexe XXI contient la liste des désignations. Il est très diversifié : il comprend le caviar, le ciment, les produits chimiques, les engrais, le savon, le caoutchouc, le papier, les pompes, les réfrigérateurs, les roulements, les moteurs, les téléphones, les voitures, les appareils photo et bien d’autres. Bien entendu, les envois de ces marchandises n’ont aucune chance de passer la douane.

Mais que se passe-t-il si un citoyen russe importe un certain article pour son usage personnel ? L’exemple le plus évident est celui d’entrer dans l’UE avec une voiture privée. Début juillet de cette année, les douanes allemandes ont précisé que l’entrée en Allemagne avec un véhicule privé était considérée comme un motif de saisie. En fait, les douanes allemandes sont parties du principe que l’article 3i du règlement 833/2014 ne prévoit pas d’exonération pour les marchandises destinées à un usage personnel. Il contient le paragraphe 3a, qui autorise l’importation de marchandises destinées à un tel usage par les citoyens de l’UE et les membres de leur famille.

Toutefois, cela ne s’applique pas aux citoyens russes. Quelques semaines plus tard, le procureur allemand clôturait l’enquête. Ainsi, l’Audi Q3 concernée a été restituée au Russe Ivan Koval. En d’autres termes, le respect des règles de l’UE par les douanes allemandes a été compensé par le bon sens du parquet.















Ainsi, après quelques mois, la CE a confirmé la mesure douanière allemande. Une clarification a été publiée le 8 septembre. Elle indique que la norme de l’article 3i ne fait aucune distinction entre les voitures à vendre et les voitures à usage personnel. En d’autres termes, les autorités douanières des pays de l’UE peuvent désormais utiliser le précédent allemand et, sur la base des éclaircissements de la Commission, saisir les voitures immatriculées en Russie. La clarification affecte tangentiellement d’autres marchandises de l’annexe XXI du règlement 833/2014. Comme mentionné précédemment, en théorie, cela signifie que les agents des douanes ont le pouvoir de littéralement déshabiller les Russes.

Plusieurs considérations pratiques sont importantes. Premièrement, le régime de sanctions place potentiellement tout citoyen russe traversant la frontière de l’UE dans une position vulnérable. Bien entendu, l’application du droit européen varie d’un pays à l’autre. Dans certains États, les douanes peuvent être trop zélées, comme ce fut le cas en Allemagne en juillet. Dans d’autres, pas tellement – ​​souvent jusqu’à l’absurdité.

Cependant, un Russe théorique peut difficilement savoir à l’avance exactement comment les étoiles vont s’aligner. Là encore, en théorie, les citoyens russes peuvent tenter de contester la décision des douanes devant les tribunaux. Mais tout le monde ne pourra pas se lancer dans un processus aussi long, avec les frais d’avocats et le temps perdu. Et il est loin d’être certain qu’un tribunal leur donnera raison.

Les touristes russes sont courageux : ils se rendent dans des pays plus extrêmes, où confisquer du papier toilette ou un appareil photo peut sembler trivial.

Mais si cette pratique se généralise, ce sera un autre clou dans le cercueil des relations entre les peuples entre la Russie et l’UE. Les problèmes précédents comprenaient des régimes de visa plus stricts, des interdictions de dépôts financiers au-delà d’un certain montant et le gel arbitraire des comptes russes par les banques de l’UE simplement en raison de leur nationalité – juste au cas où.

Le passage du temps et la mise en œuvre pratique des règles révéleront les limites de l’escalade de l’absurdité.

Cet article a été initialement publié par Valdai Discussion Club, traduit et édité par l’équipe RT