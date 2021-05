Les gardes forestiers luttent pour sauver la faune alors que les incidents de braconnage se multiplient en période de verrouillage

Le talkie-walkie du Ranger Atul Deokar a crépité une nuit d’octobre. Il a entendu les voix paniquées de ses collègues criant pour leur renfort: ils avaient été encerclés par 70 villageois armés de haches et de bâtons aiguisés et exigeant de chasser dans la réserve protégée de Pench Tiger en Inde. Les gardes ont tiré en l’air après que les villageois aient tenté de mettre le feu à la hutte dans laquelle la patrouille était enfermée – mettant fin à une impasse de 30 minutes qui reflète la pression subie par les forêts et la faune en Asie, en Afrique et en Amérique latine. un résultat de la pandémie.

Les responsables forestiers des trois continents ont raconté à Reuters des histoires similaires de confrontation avec des braconniers, car les retombées économiques des verrouillages de coronavirus ont laissé beaucoup de gens se débattre pour des marchandises à troquer, du bois de chauffage et de la nourriture. Bien qu’il n’y ait pas de données complètes pour montrer où le braconnage forestier a le plus augmenté, de nombreux pays «ont effectivement noté une augmentation de la criminalité liée aux espèces sauvages et aux forêts pendant la pandémie», a déclaré Rory Corcoran d’Interpol, directeur adjoint du département des marchés illicites. est principalement destiné à la consommation locale », a-t-il déclaré.

Cette pression sur la faune est susceptible de se poursuivre, disent les experts, même si les économies amorcent une tentative de reprise. L’Afrique subsaharienne est en passe d’enregistrer la croissance la plus lente au monde cette année, selon le FMI, tandis que les poussées de COVID devraient ralentir le retour de la croissance en Amérique latine et en Asie.

En Inde, où l’économie devait se contracter de 7,7% au cours de l’exercice 2020-2021, la pandémie a entraîné un chômage majeur et une perturbation de la distribution alimentaire. Le garde forestier, Deokar, a déclaré qu’il avait été témoin des retombées de première main. « Tous ces jeunes sans emploi, ils ont les mains oisives maintenant, et ils sont complètement dépendants de la forêt pour tout ce qu’ils peuvent trouver à manger ou à vendre pour de l’argent », a déclaré Deokar à Reuters par téléphone. « Cela rend notre travail plus difficile. »

CHAT ET SOURIS

Avec les verrouillages pandémiques dans le monde entier, les parcs nationaux sont vides de touristes qui cliquent sur la caméra. Et les rangers disent qu’ils voient plus d’animaux en plein air, s’aventurant dans des zones normalement trafiquées par des jeeps de jour lors d’excursions touristiques. Mais ils voient également des résidents locaux et des braconniers s’aventurer de plus en plus dans des parcs protégés: au moins 15 rhinocéros ont été tués en Afrique australe. Des cerfs et au moins un tigre ont été chassés en Inde. Le pic d’activité illégale signalé a été particulièrement grave en Amérique latine.

Au Costa Rica, le garde forestier Leonel Delgado a décrit un jeu de chat et de souris avec des gens qui chassaient tout, des rongeurs au cerf pour la viande, en passant par les jaguars comme trophées ou par crainte que les chats attaquent le bétail. «Les chasseurs savent que les gardes du parc… vont patrouiller dans les zones où ils se rendent normalement, alors ils cherchent d’autres endroits pour entrer», a déclaré Delgado à propos du parc national Braulio Carrillo, un pays d’Amérique centrale.

«Cela vous oblige à élargir l’éventail des zones où vous devez patrouiller.» Dans plusieurs pays d’Amérique latine, d’Asie et d’Afrique australe, les rangers ont été affectés à deux tâches ou ont été invités à couvrir deux fois plus de terrain. Dans d’autres pays, les rangers étaient incapables de patrouiller dans toutes leurs zones de parc protégées, selon une enquête du Fonds mondial pour la nature (WWF).

Au Zimbabwe, avec la fermeture temporaire de la réserve de chasse privée de Stanley et de Livingstone, le personnel autrefois occupé à surveiller la faune et à guider les activités touristiques s’est concentré sur les patrouilles des frontières et a suivi une formation pour apprendre à repousser les intrus. Cela a inclus des patrouilles de nuit, l’apprentissage des techniques de défense dans des situations de combat et plus de pratique à la cible avec des armes. « Nous devons maintenant maintenir le plus haut niveau de sécurité », a déclaré à Reuters par e-mail Picket Chabwedzeka, un responsable de la réserve.

TRAFIC EN PAUSE

Ces histoires de forêts sous pression pendant la pandémie ne correspondent pas aux données mondiales sur les saisies d’espèces sauvages dans les aéroports, les ports maritimes et lors de raids. En fait, les saisies mondiales des trois parties d’animaux les plus trafiquées – l’ivoire, la corne de rhinocéros et les écailles de pangolin – ont chuté de 50% en 2020 par rapport à l’année précédente et étaient 12% inférieures à la moyenne quinquennale précédente, selon aux données collectées par le Center for Advanced Defence Studies.

Mais les experts en conservation disent qu’il y a une bonne raison à cela. Les perturbations des voyages aériens éliminant les itinéraires traditionnels, les trafiquants utilisaient probablement des routes terrestres ou maritimes à la place, ou stockaient des parties d’animaux jusqu’à ce que les routes d’approvisionnement soient rétablies ou que les prix du marché noir augmentent.

«La perturbation de la chaîne d’approvisionnement ne signifie pas que le commerce de ces produits a cessé», a déclaré Olivia Swaak-Goldman, directrice exécutive de la Commission internationale de justice pour la faune, qui travaille avec les forces de l’ordre pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages.

Même dans une année normale, elle a déclaré que les saisies effectuées par les autorités ne sont que la «pointe de l’iceberg». «Les trafiquants considèrent ces (produits animaux) comme un investissement, et ils les stockent, attendant que les prix remontent», a-t-elle déclaré.

COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES

Les experts craignent que les budgets de conservation – en particulier ceux financés par le tourisme – soient réduits ou réduits alors que les gouvernements sont aux prises avec la reprise économique. Selon la Freeland Foundation, basée à Bangkok, une organisation de lutte contre la traite, moins de 1% des programmes de relèvement du gouvernement visent actuellement à protéger la nature. C’est inquiétant, car les virus comme le coronavirus sont plus susceptibles de passer des animaux aux humains à mesure que les forêts disparaissent.

«Si le monde veut prévenir de futures pandémies, nous devons rester concentrés sur la réduction du braconnage et du trafic locaux et internationaux», a déclaré Steven Galster, le fondateur du groupe. Plus de la moitié des 28 États indiens ont déjà vu leurs budgets de conservation et de restauration des forêts réduits. .

Les parcs liés à la Société zoologique de Francfort dans au moins six pays d’Amérique latine, quant à eux, ont été contraints de licencier du personnel après que les budgets ont été réduits de 20% en moyenne. Et au moins 11 pays africains ont signalé des réductions de financement qui ont affecté la recherche sur la faune, les activités de surveillance et les enquêtes sur le trafic, selon une enquête de mars de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).

Dans le pays d’Afrique australe de la Zambie, le parc national de South Luangwa a été durement touché, a déclaré le conseiller local des forces de l’ordre, Benson Kanyembo. Les communautés locales «souffrent d’une pauvreté croissante, ce qui entraîne des niveaux élevés de criminalité, des activités illégales telles que la pêche, la pose de collets pour la viande de brousse et la coupe du bois», Kanyembo. «Il n’y a pas de répit pour Dame Nature ici».

(Reportage supplémentaire d’Oliver Griffin à Bogota; Édité par Katy Daigle et Lisa Shumaker)

