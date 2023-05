Les gardes du périmètre sont absents alors que 2 hommes se sont évadés de la prison de Philadelphie

PHILADELPHIE (AP) – Aucun agent pénitentiaire n’était spécifiquement chargé de surveiller l’unité de logement d’une prison de Philadelphie lorsque deux détenus se sont échappés dimanche soir, et aucun garde de périmètre armé n’était en service lorsque les hommes ont franchi la clôture de la prison, a déclaré un responsable du syndicat des agents correctionnels. a déclaré mardi à l’Associated Press.

Quelques jours plus tard, les autorités recherchent toujours les deux hommes, dont un qui fait face à des accusations de quatre meurtres. Les hommes étaient partis pendant près de 19 heures avant que les autorités ne sachent qu’ils avaient disparu du centre correctionnel industriel de Philadelphie.

Le service pénitentiaire de la ville est tellement en sous-effectif qu’il n’y a pas eu de gardes de périmètre armés en service pendant ce quart de nuit spécifique pendant huit ou neuf mois, a déclaré David Robinson, président du conseil du district 33 du syndicat des employés de la fonction publique qui représente les agents correctionnels.

Lorsque la prison sera entièrement dotée en personnel, deux agents pénitentiaires seront affectés à chaque unité de logement. Mais avec les récentes pénuries de personnel, la prison n’a régulièrement eu qu’un seul agent affecté aux unités de logement. Lorsque d’autres agents ne se présentent pas au travail ou que la prison atteint des niveaux de personnel extrêmement bas, un agent peut être affecté à la surveillance de plusieurs unités, a déclaré Robinson. C’est ce qui s’est passé la nuit où les hommes se sont échappés, a-t-il dit.

« J’ai parlé des problèmes de personnel et de sécurité pendant des années et j’ai apparemment été ignoré. J’ai dit comment quelque chose allait se passer, et maintenant que quelque chose s’est passé, alors écoutez-vous maintenant ? » dit Robinson. « Bien sûr, je ne dis pas que le commissaire a pris une clé et les a laissés sortir, mais des postes vitaux ont été coupés qui auraient pu empêcher cela. »

La commissaire du département des prisons de Philadelphie, Blanche Carney, a déclaré lors d’une conférence de presse lundi soir que les dénombrements effectués à 23 heures le dimanche, à 3 heures du matin le lundi et à 7 heures du matin le lundi auraient montré que tous les prisonniers avaient été retrouvés et que le personnel pénitentiaire n’avait pas pris connaissance de la situation. détenus évadés jusqu’à environ 15 heures lundi. Il n’y a eu aucune réponse immédiate aux appels passés au porte-parole de Carney mardi.

Ameen Hurst, 18 ans, et Nasir Grant, 24 ans, se sont échappés du centre, l’un des nombreux établissements pénitentiaires regroupés le long de State Road, vers 20h30 dimanche en perçant un trou dans une clôture entourant une cour de récréation, le Philadelphia Department of Prisons a dit.

« Nous avons des protocoles en place et ces protocoles n’ont pas été suivis », a déclaré Carney lundi. « Cette cour aurait dû être sécurisée et la clôture non percée. »

Le maire Jim Kenney a déclaré qu’ils voulaient savoir exactement ce qui s’était passé. « De toute évidence, le système a foiré et les gens n’ont pas fait ce qu’ils étaient censés faire », a-t-il déclaré.

Les responsables de la ville ont déclaré qu’ils enquêtaient sur les protocoles qui n’avaient pas été suivis et sur la manière dont les décomptes n’avaient révélé les détenus disparus que le lendemain.

Mais Robinson et d’autres, y compris l’ancienne contrôleure municipale Rebecca Rhynhart et les surveillants de la prison, se sont tous plaints de la détérioration des effectifs et des situations potentiellement dangereuses qui l’accompagnent. Le département compte un peu plus de 800 agents, soit environ 40% de moins que le plan de déploiement approuvé par la ville pour couvrir en toute sécurité les prisons qui abritent environ 4 300 hommes et femmes.

« Ces postes vacants mettent un énorme stress sur les agents présents et sur le fonctionnement quotidien des prisons », a déclaré Noah Barth, directeur de la surveillance des prisons pour la Pennsylvania Prison Society, une organisation indépendante qui surveille les conditions dans les prisons et les prisons à travers l’État et plaide pour des conditions humaines pour les personnes incarcérées.

Barth a déclaré qu’il n’avait pas accès aux journaux de bord du personnel, mais a déclaré que les moniteurs de la société avaient déjà signalé des problèmes de falsifications signalées dans les journaux de bord des loisirs et dans les journaux de blanchisserie. Plusieurs personnes incarcérées dans différentes unités ont décrit avoir été forcées de signer les registres de temps récréatif et n’ont ensuite pas eu ce temps hors de leur cellule. Ces prisonniers ont décrit des gardiens disant que leurs privilèges téléphoniques leur seraient retirés s’ils se plaignaient.

La plupart des rapports de la société et des recommandations qui les accompagnent ont rencontré des démentis ou du scepticisme de la part des chefs de département, a déclaré Barth.

Et les pénuries de personnel signifient que les nouveaux agents font des heures supplémentaires prolongées.

« Littéralement hier, j’ai eu un cadet qui m’a appelé. Il vient d’obtenir son diplôme le mois dernier et il m’a dit : « Je ne veux pas arrêter, mais je ne veux pas mourir non plus », a déclaré Robinson. « Et je veux dire accroche-toi, mais je ne peux pas lui dire de rester s’il sent qu’il n’est pas en sécurité. »

Robinson a déclaré que le conseil avait émis un vote de défiance contre le commissaire Carney le 2 mai et qu’il s’agissait d’un vote unanime des membres.

La police de Philadelphie a déclaré que Hurst avait été arrêté en mars 2021. Il est accusé d’avoir tiré et tué un homme la veille de Noël 2020, a déclaré Frank Vanore, commissaire adjoint aux enquêtes de la police de Philadelphie. Les trois autres fusillades ont eu lieu en mars 2021.

« C’est un individu très dangereux d’après ce que nous savons, et nous recherchons l’aide du public pour le récupérer », a déclaré Vanore lors de la conférence de presse.

Grant était détenu pour complot de drogue et complot d’armes, a déclaré Carney. Les détenus étaient logés dans la même unité, mais dans des cellules différentes, a-t-elle déclaré.

Robinson a demandé pourquoi un détenu accusé de quatre meurtres n’était pas hébergé au centre correctionnel de Curran-Fromhold, qui a un mur en béton plutôt qu’une clôture.

Claudia Lauer, Associated Press