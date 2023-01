Les gardes du corps du gouverneur allemand suspendus pour extrémisme – médias

La paire ayant accès à des données confidentielles aurait partagé du contenu banalisant le national-socialisme

Deux policiers allemands qui avaient gardé le gouverneur de Saxe-Anhalt, Reiner Haseloff, pendant 12 ans ont récemment été suspendus en raison de liens présumés avec des groupes d’extrême droite, a rapporté vendredi le média local MDR.

Les deux hommes ont été accusés d’avoir partagé des messages anticonstitutionnels et d’extrême droite, y compris des contenus banalisant le national-socialisme, dans le chat incriminé, dont le ministère de l’Intérieur a révélé vendredi avoir été découvert “en évaluant le téléphone portable d’une autre personne» au cours d’une enquête policière sur des responsables présumés extrémistes des forces de sécurité du Mecklembourg-Poméranie occidentale voisin.

Depuis leur suspension le mois dernier, les deux hommes ont été placés sous enquête pénale pour extrémisme et interdits de mener des affaires officielles au sein du State Criminal Police Office (LKA). Des procédures disciplinaires ont également été engagées contre eux pour avoir prétendument violé leur devoir de loyauté envers la constitution, bien que ces dernières aient été suspendues jusqu’à la conclusion des enquêtes pénales.

Deux autres officiers du LKA de Saxe-Anhalt font face à des accusations similaires, ainsi qu’à des enquêtes pénales et disciplinaires, bien qu’ils n’aient pas été impliqués dans la garde de hauts responsables politiques et aient été transférés à leurs fonctions plutôt que suspendus.

Le parlement allemand n’a été informé de la situation que jeudi, et les députés des partis Verts et Die Linke ont exigé «clarification complète» de ce que les gardes du corps d’un premier ministre avaient exactement fait alors qu’ils avaient un accès privilégié non seulement à Haseloff mais aussi à des informations confidentielles et à des armes spéciales. Henriette Quade, députée de Die Linke, a souligné que «lorsque des extrémistes de droite travaillent dans des lieux censés identifier et combattre les menaces, c’est un scandale incroyable et dévastateur pour les personnes concernées et celles qui ont besoin de protection.”

Cependant, le ministère de l’Intérieur les a rassurés samedi que non seulement aucun politicien sous la protection des officiers suspendus n’avait jamais été en danger, mais qu’il n’y avait aucune preuve que les quatre avaient effectivement été actifs dans des groupes de discussion extrémistes ou appartenaient à ce qu’il a appelé. comme le “scène de préparation.”

Le rapport du MDR de la veille, cependant, avait dit exactement cela – que le groupe dans lequel les officiers en disgrâce partageaient leur contenu extrémiste était lui-même affilié à une organisation radicale.