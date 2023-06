Les gardes de sécurité d’Heathrow devraient annoncer de nouvelles grèves

De nouvelles grèves des agents de sécurité à l’aéroport d’Heathrow devraient être annoncées la semaine prochaine.

Les membres d’Unite sont mêlés à un différend de longue date sur les salaires qui a conduit à une action revendicative antérieure.

Dans un communiqué, Unite a déclaré: « L’avis d’Unite concernant l’action revendicative à Heathrow n’est pas en ligne.

« Il devrait se tenir pour le moment jusqu’à ce qu’un préavis soit signifié à l’employeur, la semaine prochaine. »

Un porte-parole d’Heathrow a déclaré: «Les passagers peuvent être assurés que nous ferons tout notre possible pour minimiser les perturbations de la grève afin qu’ils puissent profiter de leurs vacances d’été durement gagnées.

« Unite a déjà essayé et échoué à perturber l’aéroport avec des grèves inutiles lors de certains de nos jours les plus chargés et nous continuons à élaborer nos plans pour protéger les trajets lors de toute action future.

« Le simple fait demeure que la majorité des collègues ne soutiennent pas les grèves d’Unite.

«Il y a une augmentation de salaire anti-inflationniste sur deux ans prête pour les collègues, si seulement Unite leur permettait d’avoir leur mot à dire.

« Nous poursuivrons les discussions avec Unite pour résoudre ce problème. »