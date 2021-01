Près de 100 agents de sécurité privés des medi-hôtels d’Australie du Sud ont été licenciés ou démissionnés pour un large éventail de violations choquantes du protocole, selon les dossiers de la police.

Un rapport de la police d’Australie du Sud récemment remis à un comité parlementaire sur les coronavirus de l’État, qui a été rendu public dimanche, a révélé que des dizaines de gardes avaient été démis de leurs fonctions pour des erreurs choquantes.

La publication du rapport intervient des semaines après qu’une épidémie dans un hôtel médical d’Adélaïde ait déclenché un verrouillage temporaire dans tout l’État.

Un garde a été limogé après avoir été soupçonnés d’être ivre alors qu’ils sentaient l’alcool pendant leur service.

Un deuxième a été renvoyé après avoir usurpé l’identité d’un officier des forces de défense australiennes afin de pouvoir se garer gratuitement dans un hôtel médicalisé.

Au moins 94 agents de sécurité travaillant dans les medi-hôtels d’Australie du Sud ont été démis de leurs fonctions pour violations du protocole de quarantaine. Sur la photo, des invités dans un hôtel médical à Adélaïde plus tôt en 2020

Un autre a été licencié après avoir mis en ligne une vidéo sur les réseaux sociaux filmée dans un hôtel médical tandis que l’un a été limogé pour désordre.

Le dernier gardien de sécurité limogé a été surpris en train de dormir au travail alors qu’il gardait un étage où les invités étaient en quarantaine mandatée par le gouvernement.

Les Australiens et les résidents permanents qui rentrent dans le pays sont tenus de mettre en quarantaine dans les hôtels depuis le 20 mars, date à laquelle les frontières internationales se sont fermées pour arrêter la transmission du coronavirus depuis l’étranger.

22 autres gardes ont eu la chance d’éviter le même sort et ont été suspendus pour s’être acquittés de la tête pendant qu’ils étaient au travail.

Environ 35 ont été démis de leurs fonctions pour ne pas avoir porté l’équipement de protection individuelle approprié, tandis que 30 autres ont été arrêtés en utilisant leur téléphone portable pendant leur service.

Les protocoles de quarantaine des hôtels ont été renforcés depuis que près de 100 agents de sécurité ont été limogés ou démissionnés. Sur la photo, des voyageurs de retour arrivant dans un hôtel médical pour la mise en quarantaine

Le responsable de la santé publique en Australie-Méridionale, Nicola Spurrier, a déclaré que les protocoles de medi-hotel avaient été renforcés depuis l’épidémie de novembre.

« Lorsque nous avions auparavant des gardes de sécurité assis pendant de longues périodes, jusqu’à 12 heures, vous pouvez comprendre à quel point quelqu’un aurait pu hocher la tête », a-t-elle déclaré aux journalistes dimanche.

«Nous avons refait notre modèle de sécurité et nous avons beaucoup plus de sécurité itinérante, nous avons également des capteurs CCTV et infrarouges de pointe pour aider à la surveillance.

Le porte-parole de l’opposition, Chris Picton, s’est déclaré préoccupé par les chiffres de la police à la suite de l’épidémie de novembre et de l’émergence récente de la souche britannique du virus d’un voyageur de retour en quarantaine d’hôtel.

« Ce sont des violations choquantes et mettent en évidence les risques lorsque nous comptons sur des agents de sécurité privés sous-traités pour notre sécurité », a déclaré M. Picton.

«Il ne fait aucun doute que vous n’êtes pas une« étoile d’or »lorsque les agents de sécurité privés s’endorment au travail.

Récemment, les voyageurs de retour en Australie ont été testés positifs pour la souche mutante de coronavirus qui sévit au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, réitérant l’importance du système de quarantaine pour maintenir l’épidémie dans le pays relativement petite.

Le rapport de la police de l’Australie du Sud a été remis à un comité parlementaire de l’État une semaine après une épidémie préoccupante à Adélaïde. Sur la photo, des invités dans un medi-hotel en novembre

Le ministre de la Santé par intérim, Rob Lucas, a reconnu que les violations étaient inacceptables, mais estime que le système de quarantaine des hôtels fonctionne désormais de manière relativement efficace.

«Je pense que le fait que nous ayons assisté à ce signalement régulier des instances… est un exemple du fonctionnement et du fonctionnement relativement efficaces du système», a-t-il déclaré.

«Nous avons maintenant un système de sécurité qui évite probablement toutes ces instances.

Cela fait suite à l’échec du programme de quarantaine des hôtels de Victoria, identifié comme une source clé de l’épidémie mortelle qui est devenue incontrôlable et a déclenché une deuxième vague.

Des gardes privés ont été employés dans le cadre du programme raté qui a déclenché une enquête indépendante, a plongé Melbourne dans le verrouillage pendant trois mois et causé la perte de plus de 800 Victoriens au cours de la deuxième vague d’horreur de l’État.

Une enquête mise en place pour sonder la bévue n’a pas permis de découvrir qui, dans le gouvernement victorien, avait donné le feu vert pour embaucher des agents de sécurité privés, par opposition à du personnel qualifié de l’armée ou de la police.

Des violations potentielles de la quarantaine ont également été liées à la récente épidémie sur les plages du nord de Sydney, où 270000 résidents ont été forcés de se retrouver en lock-out.

Près de trois semaines plus tard, la chasse désespérée pour retrouver le «patient zéro» se poursuit, les autorités sanitaires admettant qu’elles pourraient ne jamais trouver la source.

Le professeur Nicola Spurrier (photo), responsable de la santé en Australie-Méridionale, a déclaré que les protocoles de quarantaine dans les hôtels avaient été intensifiés ces derniers mois afin que des violations similaires ne se reproduisent pas

Un nouveau cluster non lié à l’épidémie de Northern Beaches a émergé à Berala dans le sud-ouest de Sydney, qui est passé à 13 cas dimanche.

La source est un travailleur du transport de patients qui a conduit une famille de retour de l’étranger vers un établissement de santé.

Le travailleur a été infecté et a transmis le virus à un collègue, qui a ensuite visité un magasin de bouteilles Berala et a propagé le virus, on pense.

L’Australie du Sud est en état d’alerte à la suite des épidémies à Sydney et à Melbourne et a rétabli une frontière dure avec NSW jeudi dernier.

La frontière avec Victoria reste ouverte, mais il est conseillé aux Australiens du Sud de reconsidérer tout projet de traverser la frontière.

« J’espère que la situation à Victoria prendra fin », a déclaré le Dr Spurrier.