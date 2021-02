Les gardes de la princesse Latifa de Dubaï ont tenté de briser son esprit en lui donnant des lames de rasoir et un chronomètre

L’avocat de la princesse Latifa a affirmé que les gardiens avaient placé un sac de lames de rasoir dans sa chambre et lui avaient donné un chronomètre électronique pour tracer chaque jour qui passait dans le but de « briser son esprit ».

Ce mois-ci, la princesse Latifa, 35 ans, la fille du dirigeant de Dubaï, Sheikh Mohammed al-Maktoum, 71 ans, a accusé son père de la garder en otage dans une villa de Dubaï après avoir tenté de s’échapper en 2018.

Dans des vidéos secrètement filmées, la princesse a décrit comment ses tentatives de fuite l’ont vue remise directement à son père milliardaire qui la retient depuis lors contre sa volonté.

Maintenant, son avocat britannique David Haigh, de la campagne Free Latifa, a révélé comment la princesse Latifa a reçu le chronomètre pour tracer son temps en « captivité » et s’est également fait dire qu’elle devrait rester dans sa « prison isolée du désert » pendant une autre année. .

La princesse est l’un des 30 enfants du souverain de Dubaï, le cheikh Mohammed al-Maktoum, avec ses six épouses

M. Haigh a déclaré au Sunday Express: « Latifa a d’abord été détenue dans une prison isolée du désert appelée Al Awir.

Mais en mai 2018, elle a été transférée dans une villa de prison – à côté des plages touristiques et de l’hôtel sept étoiles Burj Al Arab – gardée par la police de Dubaï, des caméras et des bars, et en isolement cellulaire.

«Chaque jour, la trentaine de policiers qui tenaient Latifa en otage faisaient de leur mieux pour briser son esprit.

L’avocat des droits humains a ensuite décrit comment il avait appelé le NHS 111 pour obtenir des conseils après que la princesse Latifa soit tombée malade d’un coronavirus présumé l’année dernière et se soit vu refuser des soins médicaux par ses gardes.

Cela intervient alors que la meilleure amie de la princesse Latifa a rejeté les allégations de la famille dirigeante de Dubaï disant qu’elle était prise en charge à la maison et les accusait de l’emprisonner.

Tina Jauhiainen a affirmé qu’elle était avec la princesse pendant son évasion et a déclaré que son amie était maintenant emprisonnée.

Elle a déclaré au Telegraph: « Ma meilleure amie, la princesse Latifa bint Mohammed al-Maktoum, avait été emprisonnée par sa propre famille – confinée dans une pièce.

« Il est ridicule que sa famille pense pouvoir publier ce genre de déclaration et ne fournir aucune preuve de vie. Je suis choqué et contrarié que ce soit leur réponse officielle.

«J’aimerais aussi voir les touristes boycotter Dubaï. C’est facile de vivre dans une bulle là-bas. brisé son esprit.

Ce mois-ci, la princesse Latifa a publié une vidéo dans laquelle elle décrit en détail comment sa dramatique tentative d’évasion de 2018 s’est terminée par sa reprise.

Dans la vidéo, Latifa a accusé son père de l’avoir emprisonnée pendant trois ans en 2002 alors qu’elle tentait de s’échapper et à nouveau en 2018.

La princesse a dit qu’elle avait été droguée et torturée sur les ordres de son père.

Latifa a également affirmé que sa sœur aînée Shamsa était détenue contre son gré à Dubaï après avoir tenté de fuir le royaume et avoir été enlevée au Royaume-Uni en 2000.

Dans la vidéo la plus accablante, la princesse a déclaré: « Je suis un otage. Et cette villa a été transformée en prison. Toutes les fenêtres sont barrées.

«Il y a cinq policiers à l’extérieur et deux policières à l’intérieur. Je ne peux même pas sortir pour prendre l’air. Donc, fondamentalement, je suis un otage.

Le cheikh a nié toutes les allégations d’abus formulées par sa fille, qui est l’un des 30 enfants qu’il a avec six femmes.

Cette semaine, l’ONU a demandé aux Émirats arabes unis des preuves que la princesse était toujours en vie.

Liz Throssell, porte-parole du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, a déclaré lors d’un briefing en ligne à Genève: « Nous avons exprimé nos préoccupations concernant la situation à la lumière des preuves vidéo inquiétantes qui ont émergé cette semaine.

«Nous avons demandé plus d’informations et des éclaircissements sur la situation actuelle de Sheikha Latifa.

«Compte tenu des graves préoccupations concernant Sheikha Latifa, nous avons demandé que la réponse du gouvernement soit une priorité.

«Nous avons demandé une preuve de vie.