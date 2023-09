Les garderies de Calgary touchées par une épidémie d’E. coli pourraient être fermées pendant une semaine supplémentaire

Un responsable de six garderies de Calgary fermées en raison d’une épidémie d’E. coli affirme qu’un nettoyage en profondeur des installations pourrait prendre jusqu’à une semaine.

Les services de santé de l’Alberta ont déclaré mardi qu’il y avait 56 cas confirmés en laboratoire liés à l’épidémie, dont jusqu’à 50 enfants arrivant à l’hôpital.

AHS a déclaré que le nombre de personnes hospitalisées est passé à 15, contre 12 signalé lundi.

Six des garderies Fueling Brains ont reçu un ordre de fermeture jusqu’à ce que les problèmes soient résolus.

De plus, AHS a signalé que cinq sites supplémentaires partageant une cuisine centrale faisaient également partie de l’épidémie.

« Les 11 garderies de la région de Calgary ont reçu un ordre de fermeture jusqu’à ce que les problèmes soient résolus », a indiqué l’AHS dans un communiqué.

« Les familles avec enfants fréquentant l’un des endroits ci-dessus ont reçu des lettres les informant de l’épidémie et il leur est demandé de surveiller les symptômes. »

Dans un communiqué, Lois Garcia, vice-présidente des opérations de Fueling Brains, a déclaré qu’elle « recherchait rigoureusement tout facteur commun conduisant à cette épidémie ».

« Nos plus profondes préoccupations et notre empathie vont à chaque famille, enfant et membre du personnel touchés pendant cette période difficile », a écrit Garcia.

La diarrhée, qui peut être sanglante, est le symptôme prédominant associé à E. coli. Les symptômes apparaissent généralement un à dix jours après avoir mangé des aliments contaminés par la bactérie E. coli.

AHS a déclaré que la majorité des personnes qui tombent malades à cause d’E. coli s’améliorent généralement d’elles-mêmes et sans traitement spécifique dans les 10 jours, mais une proportion peut développer des complications plus graves.