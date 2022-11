Les garderies à 10 $ par jour au Nunavut débuteront en décembre

Les familles Nunavummiut bénéficieront de services de garde à 10 $ par jour beaucoup plus tôt que prévu.

Selon un communiqué de presse conjoint des gouvernements fédéral et territorial, à compter du 1er décembre, le Nunavut sera la première juridiction à atteindre 10 $ par jour pour les garderies agréées dans le cadre d’un système pancanadien d’apprentissage et de garde des jeunes enfants. .

Pamela Gross, ministre de l’Éducation du Nunavut, a déclaré que son ministère travaillait avec le gouvernement fédéral sur l’accord, d’une valeur de 66,1 millions de dollars au cours des cinq prochaines années. Le communiqué de presse indique que cela pourrait permettre aux familles d’économiser jusqu’à 55 $ par jour pour chaque enfant pris en charge, par rapport aux tarifs actuels.

“Pour les familles, cela signifiera de grosses économies pour les gens de tout notre territoire”, a déclaré Gross dans une interview avec CBC News.

Le Nunavut a signé l’accord du gouvernement canadien sur la garde d’enfants en janvier.

Le plan initial annoncé à l’époque était de créer des garderies à 10 $ par jour d’ici mars 2024, deux ans avant l’objectif fédéral. Gross a déclaré qu’un accord avait été conclu pour démarrer le programme cette année, plutôt que le plan initial visant à réduire les frais d’environ la moitié d’ici la fin de l’année civile.

“Nous sommes tellement ravis et heureux de pouvoir atteindre 10 $ par jour à un rythme accéléré et de contourner les frais de réduction de 50 %, que nous anticipions avec le ministère, et de passer directement à une meilleure option”, a-t-elle déclaré. .

Gross a déclaré que la création de nouvelles places en garderie dans les années à venir figurait également sur la liste des choses à faire dans le cadre de l’accord pour aider à atténuer la forte demande de services de garde d’enfants. Elle a déclaré que le département avait déjà aidé à soutenir la création de 30 nouvelles places sur le territoire, et que “l’objectif global” était d’arriver à 238 nouvelles places.

« Ce sera un excellent ajout pour aider à soutenir les services de garde d’enfants au Nunavut et à avoir plus de places disponibles pour les Nunavummiut. Le fait que leur enfant ou leurs enfants fréquentent une garderie ou une maison de jour sera déterminant dans la vie de la famille », a déclaré Gross.

Elle a déclaré que l’un des plus grands défis en matière d’expansion des services de garde d’enfants est l’infrastructure, mais a déclaré « avec des partenariats avec les organisations inuites et avec le gouvernement fédéral, je sais que cela aidera vraiment à soutenir la création de ces places. »

Des enfants explorent différentes activités à l’école maternelle Pirurvik à Pond Inlet, au Nunavut. Le programme est ancré dans les pratiques traditionnelles d’éducation des enfants. (Kieran Oudshoorn/CBC)

Cela pourrait signifier soit de nouvelles installations, soit la modification de celles existantes, a-t-elle déclaré.

L’accord signé en janvier déclare également un engagement envers les services d’apprentissage et de garde d’enfants autochtones spécifiques aux Inuits. Le financement de ces services est mis en œuvre en partenariat avec Nunavut Tunngavik Inc. et d’autres associations inuites régionales du Nunavut.

Augmentation des salaires, normalisation pour les travailleurs pourrait venir

Gross a déclaré que le ministère travaillait sur une évaluation des salaires des fournisseurs de services de garde et des employés et prévoyait de faire une annonce à ce sujet l’année prochaine. L’objectif est d’offrir des salaires qui reflètent la formation et les années d’expérience et d’améliorer le recrutement, et il pourrait également y avoir des incitations à la certification.

“Nous sommes impatients de travailler sur cette pièce. Et je sais que le département fait de son mieux pour déterminer où se trouvent les gens sur la grille des salaires, et travailler à la normaliser est quelque chose que nous avons hâte de faire au cours de la prochaine année, ” dit-elle.

“Je pense que l’augmentation des salaires aidera vraiment à la variation des salaires dans les garderies et aidera à retenir et à recruter plus de personnes.”

Gross n’a pas précisé de combien le salaire pourrait augmenter. Cependant, le communiqué de presse indique que le Nunavut propose d’utiliser plus de 20 % du financement de l’accord « pour soutenir sa main-d’œuvre grâce à des salaires plus élevés ».

En ce qui concerne les installations agréées, Gross a déclaré que le département travaillait avec certains des fournisseurs de foyers de jour pour s’assurer qu’ils obtiennent une licence. Elle a dit que si une garderie n’est pas agréée, elle ne sera pas éligible au programme de 10 $ par jour.

Dans une déclaration écrite dans le communiqué, Karina Gould, ministre fédérale de la Famille, des Enfants et du Développement social, a qualifié la mise en place de services de garde à 10 $ par jour de « réalisation majeure ».

“Cette réalisation”, a déclaré Gould, “fera une réelle différence pour les familles, car les parents de tout le territoire verront des centaines de dollars d’économies chaque mois.”