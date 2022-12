Les garde-manger du comté de DuPage ont du mal à répondre aux besoins croissants pendant la période des fêtes – Shaw Local

Les garde-manger du comté de DuPage sont confrontés à plus de défis que d’habitude cette saison des fêtes grâce à l’inflation et aux effets persistants de la pandémie.

Le garde-manger FISH de la région de Downers Grove, par exemple, a connu une augmentation de 30 % des visites au garde-manger en novembre par rapport à novembre 2021.

“Nous voyons environ 150 familles par semaine”, a déclaré Deb Aguzino, co-gestionnaire du garde-manger qui dessert les régions de Darien, Downers Grove, Lisle, Westmont et Woodridge. “Et nous voyons de nouveaux visages chaque semaine.”

Une grande partie de cela, a-t-elle dit, est liée à la hausse des coûts due à l’inflation. Selon le rapport de l’Indice des prix à la consommation, les prix ont augmenté de 7,7 % au cours des 12 derniers mois.

“Et ce n’est pas seulement sur la nourriture mais aussi sur les biens de consommation à tous les niveaux … gaz, articles de soins personnels, produits de nettoyage … tout ce que vous payez”, a déclaré Aguzino. “Lorsque vous commencez déjà avec l’insécurité alimentaire, puis en plus, vous avez l’inflation, puis certains qui luttent encore contre les effets à long terme du COVID… cela donne à réfléchir.”

Situé au 4341 Saratoga Ave., le garde-manger à libre choix propose aux clients des aliments périssables et non périssables.

“Nous avons une liste d’épicerie que nous donnons à nos familles et elle change deux fois par semaine et nous leur demandons d’encercler les articles qu’ils aimeraient”, a déclaré Aguzino. « De cette façon, les gens peuvent obtenir ce que leur famille aime et a besoin et cela leur donne un minimum de contrôle et de dignité. Ce n’est pas juste, ‘A prendre ou à laisser’.

Le soutien des épiceries locales et de la banque alimentaire du nord de l’Illinois aide FISH à fournir aux clients des options d’aliments frais, notamment du lait, des œufs, des produits frais et de la viande. Pour chaque dollar donné, les responsables du garde-manger peuvent se procurer pour 8 dollars de nourriture auprès de la banque alimentaire du nord de l’Illinois.

Le soutien de la communauté est également nécessaire. Vous vous demandez comment vous pouvez aider ?

“Nous aimons dire:” Sortez des sentiers battus “”, a déclaré Aguzino. «Je pense que beaucoup de gens pensent aux macaronis au fromage et aux conserves et ils sont parfaits à mettre en rayon, mais nos articles les plus demandés sont des choses comme le riz, les craquelins et les biscuits. De plus, les articles de soins personnels et les produits de nettoyage sont d’énormes besoins. Et, bien sûr, les dons en argent sont formidables.

Le FISH Food Pantry de la région de Downers Grove, entièrement bénévole, a un budget de fonctionnement de seulement 4%, a déclaré Aguzino.

« Dont nous sommes très fiers. Nous ne demandons aucune preuve de résidence ou de besoin. La nourriture est tellement basique que nous pensons que si vous en avez besoin, venez s’il vous plaît », a-t-elle déclaré.

Aguzino a salué le soutien continu de la communauté.

« Ils savent que pour beaucoup, la faim est un défi permanent. Nous sommes très reconnaissants envers la communauté qui nous soutient dans le travail que nous faisons », a-t-elle déclaré.

Pour aider le garde-manger avec des contributions de temps, de dollars ou d’articles, visitez www.downersgrovefish.org/.

Le Glen Ellyn Food Pantry, 493 Forest Ave.

“Le climat économique actuel a entraîné une tempête parfaite pour nos services depuis le début de l’année”, a déclaré Laura Glaza, directrice exécutive de Glen Ellyn Food Pantry. « En janvier, nous avons enregistré 478 visites clients soit avec rendez-vous, soit sans rendez-vous. En octobre, nous avons enregistré 685 visites de clients avec rendez-vous ou sans rendez-vous. Au total, de janvier à octobre, nous avons enregistré près de 300 nouveaux clients, dont de nombreuses familles de réfugiés.

De plus, en janvier, les coûts alimentaires du garde-manger étaient de 2 689 $, soit environ 5 $ par visite client. En octobre, cela a bondi à 10 390 $, soit environ 15 $ par visite client.

«Le garde-manger sert des voisins qui vivent, travaillent ou vont à l’école dans le comté de DuPage. Des gens comme la famille de 12 personnes qui a récemment déménagé dans la région depuis l’Ukraine déchirée par la guerre. Et la personne âgée dont le seul cadeau cette année pour son anniversaire était le sac d’anniversaire du garde-manger. Et les enfants qui passent les week-ends grâce aux SnackPacks assemblés par les Kiwanis avec des produits d’épicerie du garde-manger », a déclaré Glaza.

En 2021, le Glen Ellyn Food Pantry a distribué 836 000 livres de produits d’épicerie, y compris des produits frais, de la viande, des produits laitiers, des produits de boulangerie et des produits en papier, à plus de 4 000 personnes, dont 35 % étaient des enfants.

Chaque semaine, le garde-manger publie ses articles les plus nécessaires sur son site Web et sa page Facebook.

“En général, nous avons un besoin particulier d’articles d’épicerie non classés comme aliments car nos clients ne peuvent pas utiliser de coupons alimentaires ou une carte Link pour les acheter : essuie-tout, détergent à lessive, papier toilette, shampoing, savon”, a déclaré Glaza.

Les membres de la communauté peuvent aider à soutenir le garde-manger avec des contributions.

“Chaque don peut nous aider à compenser l’augmentation des coûts de la nourriture”, a déclaré Glaza. « Les dons de temps des bénévoles sont également cruciaux. Qu’il s’agisse d’un quart de travail ponctuel ou d’un engagement hebdomadaire de deux heures, il existe de nombreuses opportunités pour ceux qui veulent faire une différence.

Pour faire un don ou vous inscrire comme bénévole, visitez www.GlenEllynFoodPantry.org ou appelez le 630-469-8668.