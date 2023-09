Les garde-manger de Romeoville et Bolingbrook prêts à servir les communautés – Shaw Local

Les garde-manger communautaires de West Suburban et de Romeoville sont ouverts et prêts à servir les résidents et à travailler avec le district scolaire 365U de Valley View.

Le West Suburban Community Pantry fournit des services alimentaires d’urgence aux habitants des comtés de DuPage et Will par le biais de garde-manger en personne et virtuels.

Le garde-manger vise également à connecter les familles avec d’autres ressources vitales et à éliminer les obstacles qui empêchent les résidents d’obtenir la nourriture dont ils ont besoin pour réussir en offrant une variété de services, selon un communiqué de presse du district scolaire.

Apprenez-en davantage sur WSC Pantry.orgou faites vos courses en ligne sur VirtualFoodPantry.net.

Le garde-manger communautaire de Romeoville a mis à jour ses procédures et ses jours d’ouverture pour tenir compte des règles de distanciation sociale.

Au lieu d’être un « garde-manger de choix », la nourriture est distribuée dans des boîtes sous forme de service au volant. Les clients restent dans leur voiture et s’enregistrent à travers la vitre pendant que les travailleurs placent de la nourriture dans leurs coffres, selon le communiqué.

Le garde-manger sera ouvert les quatre premiers samedis du mois de 9h30 à 11h30. Vérifiez le Page Facebook de la communauté de Romeoville pour toute autre mise à jour.

Fête des grands-parents à Romeoville

Les membres locaux de l’Assemblée générale de l’Illinois, la sénatrice Meg Loughran Cappel, la représentante Natalie Manley, la représentante Dagmara « Dee » Avelar et la directrice du comté de Will Jennifer Bertino-Tarrant parrainent des événements pour les grands-parents/personnes âgées et les soignants de 9 h à 11 h le mercredi 13 septembre. au Romeoville Athletic and Event Center, 55 Phelps Ave., Romeoville.

L’événement comprend des événements sociaux et des jeux et présentera des informations provenant de fournisseurs spécialisés dans la fourniture de services aux personnes âgées, en particulier ceux qui jouent le rôle de soignants auprès des jeunes enfants.

Les places sont limitées et un RSVP est requis. Appelez le 815-723-9713 pour réserver votre place.

Art du trottoir de la police de Romeoville

Créez un chef-d’œuvre devant le service de police de Romeoville, 1050 W. Romeo Road, avec de la craie pour trottoir. Cet événement est gratuit et tous les âges sont les bienvenus. Un carré par artiste.

Les participants peuvent avoir un assistant, mais une seule personne supplémentaire de leur même tranche d’âge pour un maximum de deux personnes travaillant sur une case est autorisée. L’événement se déroulera de 9 h à midi le samedi 16 septembre. Inscrivez-vous à romeoville.org/CivicAlerts.aspx?AID=2620 .

Programme de garderie Bolingbrook

Les résidents du district de Bolingbrook Park et les élèves du district scolaire de Valley View peuvent désormais s’inscrire au programme REACH All-Day Care. Toutes les informations et comment s’inscrire se trouvent sur bolingbrookparks.org/en/programs/reach-extended-school-care .

Bibliothèque publique de Fountaindale

Saviez-vous que vous pouvez bénéficier d’une entrée gratuite ou à prix réduit dans de nombreux musées et attractions culturelles de l’Illinois avec votre carte de bibliothèque publique de Fountaindale ?