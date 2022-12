Les garde-manger de la vallée de l’Illinois se préparent à une forte demande d’aide alimentaire de Noël – Shaw Local

La file de voitures était si longue et encombrante que l’Illinois Valley Food Pantry a demandé à la police de La Salle d’envoyer un patrouilleur pour diriger la circulation.

Le chef de la police de La Salle, Mike Smudzinski, a déclaré que son cœur s’était effondré à la tâche: les voitures étaient alignées pour la distribution des vacances du garde-manger, effectuée la semaine avant Thanksgiving. Pour Smudzinski, un vétéran de 28 ans, ce fut une première malheureuse.

“C’est un peu décourageant de voir quelque chose comme ça”, a déclaré Smudzinski. “Cela montre qu’il y a beaucoup plus de personnes dans le besoin que nous ne le pensions.”

Mary Jo Credi, directrice exécutive de l’Illinois Food Pantry à La Salle, et April Linkowski, trient les aliments pour les clients le mercredi 30 novembre 2022, à l’Illinois Valley Food Pantry. (Scott Anderson)

Noël s’annonce pire. Grâce principalement à l’inflation – bien que la levée des programmes de secours en cas de pandémie n’ait pas aidé – les garde-manger de la vallée de l’Illinois se préparent à une demande sans précédent d’aide alimentaire pour les vacances.

Marissa Vicich est directrice générale de Community Food Basket à Ottawa. Elle pense que ce Noël verra l’aide alimentaire augmenter de moitié par rapport à l’année dernière, et peut-être doubler. L’année dernière, Vicich comptait 443 demandeurs d’aide et elle approche déjà les 800.

“Les prix à l’épicerie ont poussé les gens à suivre notre ligne”, a déclaré Vicich, “mais il n’y a pas non plus autant de programmes pour aider les gens que l’année dernière.”

Et les garde-manger ne sont en aucun cas à l’abri de l’inflation.

“Nous dépensons de plus en plus chaque mois”, a déclaré Mike Paulsen, responsable de l’alimentation du Western Bureau County Food Pantry à Sheffield. « Nos dépenses ont beaucoup augmenté.

Ce n’était pas un embouteillage. Cette longue file de voitures a été repérée en attendant l’aide alimentaire de Thanksgiving du garde-manger de la vallée de l’Illinois le mercredi 16 novembre. fonds. (Scott Anderson)

Au Mendota Christian Food Pantry, la directrice exécutive Tracy Cooper a déclaré que les coûts alimentaires du garde-manger avaient environ triplé au cours des 12 derniers mois – “Si cela se produit ici, imaginez ce que traverse la famille moyenne” – et elle pense que les nouveaux clients chercheront de l’aide comme la flambée des coûts de l’énergie pousse les ménages locaux au bord du gouffre.

« Je vois de plus en plus de nouvelles familles pour les distributions hebdomadaires – jusqu’à cinq par distribution – et si vous additionnez cela, cela fait 40 nouveaux clients par mois. C’est un grand saut.

“Et je m’attends vraiment, vraiment à ce que cela s’aggrave au cours des mois d’hiver.”

Le bénévole Joe Nagle décharge un chariot de nourriture pour un client le mercredi 20 novembre 2022 au Hall Township Food Pantry à Spring Valley. (Scott Anderson)

Dans tous les cas, les garde-manger recherchent une aide monétaire auprès de donateurs qui sont en mesure de donner. Les garde-manger peuvent acheter de la nourriture à moindre coût auprès des banques alimentaires que leurs donateurs ne le peuvent au magasin.

Néanmoins, les problèmes de la chaîne d’approvisionnement entraînent des pénuries d’articles spécifiques. Vicich, par exemple, a besoin de produits en papier et de brosses à dents. Cooper a besoin d’aliments et de produits laitiers sans sucre. Paulsen a besoin de viande, en particulier de jambons de vacances. Le Bureau County Food Pantry, qui prévoit 15 à 20 % de besoins supplémentaires, pourrait utiliser des céréales, des fruits en conserve et des accompagnements de vacances tels que de la purée de pommes de terre instantanée.

À l’Illinois Valley Food Pantry à La Salle, la directrice exécutive Mary Jo Credi a des aliments non périssables – grâce à une commande du groupe Illinois Valley Auto – mais a cruellement besoin d’aliments frais pour répondre à la demande de vacances qui devrait bondir de 15% par rapport à l’année dernière.

“La viande, les œufs et d’autres aliments périssables avec lesquels nous avons vraiment du mal”, a déclaré Credi. “La quantité de nourriture que nous recevons du gouvernement a considérablement diminué.”

Les bénévoles rassemblent de la nourriture pour les clients au Hall Township Food Pantry le mercredi 30 novembre 2022 à Spring Valley. (Scott Anderson)

Et au Hall Township Food Pantry à Spring Valley, l’élément de besoin n ° 1 est les œufs. Une grippe aviaire qui a anéanti les dindes – les oiseaux de vacances ont augmenté de prix, quand vous pouviez les trouver – a également fait des ravages sur les poules pondeuses, ce qui a fait chuter les approvisionnements en œufs et faire grimper les prix.

Jan Martin, directrice exécutive, a déclaré qu’elle avait commandé des œufs pour ses clients – elle aura besoin de 300 douzaines avant Noël – et n’en a eu aucun. Les vendeurs ont dit à Martin qu’elle pourrait en obtenir vers le 26 décembre, si c’était le cas.

“Je devrai peut-être y aller sans donner d’œufs”, a déclaré Martin, “et ce sera une première.”

Martin a dit qu’elle a vu “une augmentation constante” chaque semaine du nombre de clients cherchant de l’aide. Elle prévoit que la demande de Noël aura augmenté de 20% par rapport à l’année dernière, mais est également troublée par le volume de nouveaux visages.

“Le nombre de nouvelles familles est tout simplement incroyable”, a-t-elle déclaré, “et ce sont des familles plus nombreuses.”