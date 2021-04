Une semaine après le début de l’initiative sous la forme d’un humble chariot avec des légumes et des conserves gratuits, plus de 300 efforts similaires axés sur les dons ont vu le jour à travers les Philippines. Des variantes telles que les bibliothèques communautaires et les garde-manger pour animaux de compagnie sont également apparues.

L’action à la base souligne la douleur économique que subissent les Philippins alors qu’ils luttent contre l’une des pires épidémies de coronavirus d’Asie du Sud-Est et un verrouillage sévère. Les détracteurs du président Rodrigo Duterte ont désigné les garde-manger comme une preuve de désespoir alors que les gens prennent les choses en main – faisant preuve de «bayanihan», l’esprit de solidarité – en raison d’une aide gouvernementale insuffisante.

L’idée a commencé quand un propriétaire de petite entreprise s’est associé à des vendeurs de légumes et des agriculteurs locaux qui ont offert leurs produits à ceux qui en avaient besoin. En quelques jours, il est devenu un effort multisectoriel englobant une variété d’aliments et d’articles essentiels – pain, œufs, fruits, riz, eau, nouilles – donnés par les riches et les pauvres.

Jennifer Paradero, 43 ans, qui faisait partie des alignements mercredi, a déclaré que le salaire quotidien de 20 dollars de son mari avait été réduit à moins de la moitié depuis le début de la pandémie. Elle n’a reçu une aide en espèces du gouvernement qu’à deux reprises au cours de la dernière année, d’un montant de moins de 250 dollars, dont la plupart ont été consacrés au paiement d’une demi-année de factures. Le reste est allé au riz, ce qui a permis à sa famille de six personnes de rester à flot pendant deux semaines.

«C’est une grande aide pour ma famille», dit-elle à propos du garde-manger. «Nous sommes vraiment heureux même si ce n’est que pour quelques jours.»

À proximité, des volontaires ont trié des boîtes et des tas de dons, tandis que des agents envoyés par le gouvernement de la ville ont émis des rappels de protocole de santé sur des mégaphones, s’assurant que les gens se tenaient à un mètre l’un de l’autre.

Près d’un million de cas de coronavirus ont été enregistrés aux Philippines et 16000 personnes sont décédées de la covid-19. Une flambée d’infections et de décès s’est installée ce mois-ci, alors que la grande majorité des résidents ne sont toujours pas vaccinés.

Le porte-parole présidentiel Harry Roque a déclaré cette semaine qu’il ne voyait pas les garde-manger comme une «condamnation» de la réponse du gouvernement. Mais il a reconnu que seule une fraction des 475 millions de dollars d’aide promis avait été distribuée à ceux qui en avaient besoin, accusant la perturbation due à une pandémie. «Nous évitons la propagation du virus», a-t-il déclaré.

Bien que le bureau de Duterte ait dans un premier temps salué l’initiative communautaire, la police locale et un groupe de travail national contre les rebelles communistes ont par la suite partagé des affirmations non fondées faites par d’autres sur les médias sociaux selon lesquelles les garde-manger étaient affiliés à des insurgés. Ces publications, partagées sur leurs pages Facebook officielles, accusaient les garde-manger d’être une façade pour le recrutement des rebelles.

Mardi, le garde-manger des pionniers de la rue Maginhawa à Quezon City a suspendu ses opérations en raison de préoccupations concernant la sécurité des bénévoles.

« Si [people are] pas sûr des intentions du garde-manger communautaire. . . Je vous invite simplement à y aller, à écouter et à voir par vous-même et à parler aux gens là-bas », a déclaré Ana Patricia Non, la fondatrice du garde-manger. Elle a déclaré que les policiers avaient demandé à des volontaires ses détails personnels, tels que son numéro de téléphone, son adresse et l’état de sa relation.

«Entre moi et d’autres personnes dont la réponse n’a pas été suffisante, je pense que je ne suis pas celui qui devrait m’expliquer», a ajouté Non.

La pratique consistant à étiqueter des individus ou des groupes comme des insurgés communistes ou des terroristes – connue sous le nom de «marquage rouge» – n’est pas nouvelle aux Philippines, qui ont une insurrection communiste de longue date. Mais ces attaques constituent «une menace sérieuse pour la société civile et la liberté d’expression», a déclaré le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme dans un rapport de l’année dernière. Duterte, qui était autrefois à l’aise avec la gauche avant son élection en 2016, a depuis attaqué les communistes et appelé à les tuer.

Ia Marañon, bénévole dans un autre garde-manger communautaire de Quezon City, a déclaré que deux policiers sont passés mardi devant le stand pop-up du quartier de Loyola Heights, portant des formulaires pour collecter les données personnelles des organisateurs.

«Nous avons tous senti que c’était une menace de nous fermer», a-t-elle déclaré.

Suite à la réaction du public, la police de Quezon City s’est excusée et a déclaré qu’elle «n’autorisait pas et ne permettra jamais le marquage rouge présumé». Il a ajouté qu’il a rappelé à ses gestionnaires de médias sociaux «d’être plus circonspects et sensibles» dans ce qu’ils publient.

Pourtant, le Groupe de travail national pour mettre fin au conflit armé communiste local a soutenu que «les groupes communistes profitent de l’esprit philippin bayanihan».

Mercredi matin, Non était de retour au travail, supervisant les opérations. Parmi les centaines en ligne, il y avait une femme qui a récupéré et vendu des déchets; une manucure et mère de huit enfants dont le mari a été arrêté pour trafic de drogue; et une ancienne femme de ménage dont la mère a récemment subi un accident vasculaire cérébral.

«Ils n’ont pas d’agenda caché. Leur seul objectif est d’obtenir de la nourriture », a déclaré Non. «Nous n’avons pas non plus d’agenda caché. Notre objectif est de remplir le garde-manger. »

À Loyola Heights, des bénévoles envisagent de créer une soupe populaire ou un jardin communautaire.