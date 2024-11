Les garde-fous du Congrès pour l’après-2020 tiendront-ils ?

Ceci est un extrait adapté du 31 octobre épisode de « All In avec Chris Hayes ».

Si Donald Trump perd la semaine prochaine, il semble probable qu’il tentera de voler les élections – c’est quelque chose sur lequel personne n’est intéressé chaque extrémité de la spectre politique semble vraiment nier.

L’ancien président est déjà mentir sur la fraude électorale en Pennsylvanie. Et les choses risquent d’empirer dans les prochains jours.

En gardant tout cela à l’esprit, je pense qu’il est important de se rappeler qu’il existe déjà de nouveaux garde-fous qui n’existaient pas en 2020, la dernière fois que Trump et ses acolytes ont tenté de renverser la volonté du peuple américain.

Pour commencer, les responsables de l’État sont cette fois-ci bien mieux préparés à faire face aux tentatives d’ingérence potentielles de Trump. Comme le rapporte NBC News, « De hauts responsables de trois États clés – la Pennsylvanie, l’Arizona et le Wisconsin – ont déclaré qu’ils étaient prêts à poursuivre les autorités gouvernementales locales en justice si elles refusaient de certifier les résultats. »

Au niveau fédéral, il existe une nouvelle loi appelée Loi sur la réforme du décompte électoral de 2022. Il a été adopté par le Congrès lors d’un vote bipartisan et a été promulgué par Le président Joe Biden il y a deux ans. Son objectif explicite est de bloquer les tentatives de vol des élections présidentielles.

La loi rend la tâche beaucoup plus difficile pour les membres de Le Congrès va proposer de fausses contestations aux résultats des élections nationales, comme ils l’ont fait en 2020, et cela oblige le gouverneur de chaque État, ou un autre responsable, à soumettre ses électeurs. Cela devrait empêcher les États de soumettre de fausses listes électorales, comme Trump a tenté de le faire il y a quatre ans.

L’ECRA comble également une lacune qui facilite la tâche les législatures des États rejettent les résultats des élections et il propose un processus pour accélérer toute contestation juridique qui surviendrait inévitablement. Cela pourrait empêcher cette fois-ci les avocats de Trump de faire traîner le processus au travers de longues batailles juridiques.

Bien entendu, cette disposition de la loi signifie également que la Cour suprême examinera les affaires plus rapidement – ​​et en fonction de votre confiance. ce terrain 6-3 MAGA, ce n’est peut-être pas une bonne chose.

Mais cela devrait au moins empêcher Trump de retarder les résultats des élections et d’utiliser l’incertitude pour semer davantage de chaos et de division.

Peut-être plus important encore, la loi interdit explicitement l’argument clé de l’ancien président à partir du 6 janvier 2021. Elle stipule, sans équivoque, que le vice-président n’a pas le pouvoir de rejeter les listes électorales, alors que Trump faisait pression sur le vice-président de l’époque, Mike Pence faire ce jour-là.

Bien sûr, je ne pense pas que quiconque soit particulièrement préoccupé par l’actuel vice-président, Kamala Harris, essayer d’annuler les résultats, mais il s’agit néanmoins d’un garde-fou important pour l’avenir.

Tout cela pour dire que même si des garde-corps sont en place, ils ne tiendront peut-être pas tous.

Cependant, il y a des gens qui travaillent chaque jour pour que Trump ne vole pas cette élection, dont l’un en particulier est devenu une obsession absolue de la droite : Marc Elias, avocat spécialisé dans le droit de vote. qui a aidé la campagne Biden à vaincre la plupart des faux procès de Trump en 2020. C’est un homme qui fait tellement peur au cœur de Steve Bannon que le La première chose que Bannon a faite à sa sortie de prison a été de l’attaquer sur son podcast.

Bannon a déclaré : « Chaque jour après la soirée du 5 novembre sera Stalingrad » pour l’équipe juridique de Trump si elle affronte Elias au tribunal.

Jeudi, Elias a rejoint « All In » pour répondre aux commentaires de Bannon. « Ils me détestent parce que je me bats dur », m’a-t-il dit. « Mais ils me détestent aussi parce que nous avons les faits et la loi de notre côté. »

Cet article a été initialement publié sur MSNBC.com