Les garde-côtes philippins sauvent 120 personnes d’un ferry en flammes

Les garde-côtes philippins ont secouru 120 personnes d’un ferry en feu qui a pris feu alors qu’il transitait entre deux îles dimanche.

Des membres des garde-côtes à bord d’un autre navire ont utilisé un canon à eau pour éteindre les flammes à bord du M/V Esperanza Star, a rapporté Reuters. De tels incidents ne sont pas rares aux Philippines, un pays qui compte quelque 7 600 îles et peu de réglementations en matière de sécurité maritime.

L’Esperanza Star transportait 65 passagers et 55 membres d’équipage, tous débarqués en toute sécurité. La cause de l’incendie reste toutefois incertaine et les autorités n’ont pas encore précisé où les personnes secourues ont été emmenées.

L’engin opérait dans le sud des Philippines, transportant des passagers de l’île de Siquijor à l’île voisine de Bohol.

Des images de l’incident montrent des membres de la garde côtière entourant le navire avec de plus petites embarcations. L’incendie a été déclaré éteint dimanche à 2 heures du matin, heure locale.

L’incident de dimanche survient quelques mois seulement après qu’un autre ferry a pris feu dans le pays, celui-ci transportant quelque 250 personnes. Plus de deux douzaines de personnes ont été tuées dans cet incendie.

Les Philippines ont également subi un tremblement de terre en mer de magnitude 6,2 jeudi, mais aucune victime n’a été signalée.

Les Philippines connaissent régulièrement des tremblements de terre et des éruptions volcaniques en raison de leur emplacement sur la « ceinture de feu » du Pacifique, un arc de failles sismiques autour de l’océan.