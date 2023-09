Les garde-côtes philippins retirent la barrière posée par la Chine

Il a déclaré que les garde-côtes chinois installaient la barrière amovible lorsque les bateaux de pêche philippins se présentaient en grand nombre à proximité du haut-fond. Eaux contestées : Il y a eu une quasi-collision à Second Thomas Shoal en avril lorsqu’un navire de la Garde côtière chinoise a bloqué un navire de la Garde côtière philippine. Crédit: PA « C’est une action illégale et illégitime venant de la République populaire de Chine », a déclaré Tarriela aux journalistes. « Cela affecte certainement notre sécurité alimentaire. » Un navire du Bureau philippin des pêches et des ressources aquatiques qui a jeté l’ancre au large de Scarborough vendredi et au moins 54 bateaux de pêche philippins ont reçu l’ordre par radio de quatre navires des garde-côtes chinois de quitter le territoire, affirmant que les Philippins violaient le droit chinois et international. Le navire de pêche philippin a insisté dans sa réponse radio sur le fait qu’il effectuait une patrouille de routine dans les eaux philippines, a déclaré Tarriela. Plus tôt lundi, le conseiller philippin à la sécurité nationale, Eduardo Ano, a déclaré que « l’installation d’une barrière par la République populaire de Chine viole les droits de pêche traditionnels de nos pêcheurs ».

Ano a déclaré dans un communiqué que les Philippines « prendront toutes les mesures appropriées pour provoquer la suppression des barrières et protéger les droits de nos pêcheurs dans la région ». Il n’a pas précisé. Chargement À Pékin, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que le haut-fond et ses eaux adjacentes constituent « le territoire inhérent à la Chine », sur lequel Pékin « possède une souveraineté incontestable ». Un navire de pêche du gouvernement philippin « a pénétré dans les eaux » sans l’autorisation de la Chine le 22 septembre, a déclaré Wang, et a « tenté de s’introduire dans le lagon » du haut-fond. « Les garde-côtes chinois ont pris les mesures nécessaires pour arrêter et avertir le navire conformément à la loi, ce qui a été fait avec professionnalisme et retenue », a-t-il ajouté. Il s’agit de la dernière recrudescence de conflits territoriaux de longue date sur cette voie navigable très fréquentée et riche en ressources, dont la plupart sont revendiquées par la Chine. Les Philippines, le Vietnam, la Malaisie, Brunei et Taiwan sont impliqués aux côtés de la Chine dans des conflits qui ont longtemps été considérés comme un point chaud potentiel en Asie et une ligne de fracture délicate dans la rivalité entre les États-Unis et la Chine dans la région.

Washington ne revendique pas le passage maritime, une route commerciale mondiale majeure, mais des navires et des avions de combat de la marine américaine effectuent des patrouilles depuis des décennies pour contester les vastes revendications de la Chine et promouvoir la liberté de navigation et de survol. La Chine a demandé aux États-Unis de cesser de s’immiscer dans ce qu’elle considère comme un différend purement asiatique. Chargement Les Philippines affirment que Scarborough Shoal se trouve dans leur zone économique exclusive, une étendue d’eau de 200 milles marins (370 kilomètres) où les États côtiers ont des droits exclusifs sur la pêche et d’autres ressources. Ces droits ont été confirmés par une décision arbitrale de 2016 établie en vertu de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, a déclaré Ano. La Chine a refusé de participer à l’arbitrage demandé par les Philippines en 2013, un an après une confrontation tendue entre navires chinois et philippins à Scarborough. Pékin a refusé de reconnaître la décision arbitrale de 2016 et continue de la défier.