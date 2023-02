Les garde-côtes philippins déclarent qu’un navire chinois a pointé un laser sur l’un de ses navires

Hong Kong

La Garde côtière philippine a accusé un navire de la Garde côtière chinoise d’avoir pointé un laser de “qualité militaire” sur certains membres de son équipage, les aveuglant temporairement, à bord d’un navire dans les eaux contestées du sud de la Chine la semaine dernière.

Le navire chinois a également “fait des manœuvres dangereuses” en s’approchant à moins de 150 mètres (137 mètres) du navire philippin, a affirmé la Garde côtière philippine dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, avec des photos prétendant montrer le faisceau vert du laser.

L’incident se serait produit le 6 février près d’Ayungin Shoal, également connu sous le nom de Second Thomas Shoal, dans la chaîne des îles Spratly, connues en Chine sous le nom d’îles Nansha. La Chine appelle le haut-fond Renai Reef.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré lundi que le navire philippin “avait pénétré dans les eaux de Renai Reef sans l’autorisation de la partie chinoise”.

“Le navire de la police maritime chinoise a défendu la souveraineté et l’ordre maritime de la Chine conformément au droit intérieur chinois et au droit international”, a déclaré le porte-parole Wang Wenbin, sans préciser les mesures prises par la partie chinoise.

La Chine revendique une «souveraineté incontestable» sur la quasi-totalité des 1,3 million de kilomètres carrés de la mer de Chine méridionale, ainsi que sur la plupart des îles qui s’y trouvent. Cela inclut les Spratlys, un archipel composé de 100 petites îles et récifs également revendiqués en tout ou en partie par les Philippines, la Malaisie, Brunei et Taïwan.

Les Philippines appellent la zone la mer des Philippines occidentales et en 1999 ont intentionnellement échoué un navire de transport de la marine, le BRP Sierra Madre, sur Second Thomas Shoal, qui est toujours habité par des marines philippins. pour faire respecter la revendication de Manille sur la région.

Lors de l’incident du 6 février, le navire philippin BRP Malapascua était en mission pour ravitailler la Sierra Madre lorsqu’il a été interpellé par le navire chinois, selon le communiqué philippin.

«Le navire chinois a allumé deux fois la lumière laser verte vers le BRP Malapascua, provoquant une cécité temporaire de son équipage sur le pont. Le navire chinois a également effectué des manœuvres dangereuses en s’approchant à environ 150 mètres du quart tribord du navire », indique le communiqué.

« Le blocage délibéré des navires du gouvernement philippin pour livrer de la nourriture et des fournitures à notre personnel militaire à bord du BRP Sierra Madre est un mépris flagrant et une violation flagrante des droits souverains des Philippines dans cette partie de la mer des Philippines occidentales.

Des allégations de navires chinois visant des lasers en tant qu’engins adverses ont déjà été soulevées.

En février 2022, l’Australie a allégué qu’un navire de guerre de la marine de l’Armée populaire de libération avait « illuminé » un avion australien P-8A, un avion de reconnaissance et de lutte anti-sous-marine, alors qu’il survolait la mer d’Arafura, le plan d’eau entre le Territoire du Nord australien et le l’île de Nouvelle-Guinée au nord.

À l’époque, la Chine avait déclaré que les affirmations australiennes n’étaient “pas vraies”.

“La navigation normale du navire chinois en haute mer est conforme au droit et à la pratique internationaux pertinents et est tout à fait légitime et légale”, a déclaré l’année dernière le porte-parole du ministère des Affaires étrangères Wang.

En mai 2019, des pilotes australiens ont déclaré avoir été ciblés à plusieurs reprises par des lasers commerciaux lors de missions au-dessus de la mer de Chine méridionale.

Et dans un rapport de juin 2018, des responsables militaires américains ont déclaré à CNN qu’il y avait eu au moins 20 incidents suspects de laser chinois dans le Pacifique oriental de septembre 2017 à juin 2018.

L’incident présumé du 6 février est survenu quelques jours seulement après que Manille, qui a conclu un traité de défense mutuelle avec Washington, a annoncé son intention d’autoriser l’accès de l’armée américaine à davantage de bases aux Philippines.

Le 2 février, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a déclaré que cette décision “avait aggravé la tension dans la région et mis en danger la paix et la stabilité régionales”.

Les États-Unis ne font aucune revendication territoriale dans la mer de Chine méridionale, mais les navires militaires américains opèrent régulièrement dans la voie navigable conformément au droit international et à la liberté de la haute mer.

L’année dernière, une déclaration du département d’État américain mentionnait spécifiquement Second Thomas Shoal lorsqu’il appelait la Chine “à mettre fin à ses actions provocatrices et à respecter le droit international en mer de Chine méridionale”.

Pékin “interférait avec les droits souverains des Philippines dans la zone économique exclusive des Philippines près de Second Thomas Shoal”, selon le communiqué du 17 juin 2022.

La déclaration de lundi des garde-côtes philippins a indiqué que des navires chinois avaient également bloqué une mission de ravitaillement philippine dans la Sierra Madre en août dernier.

Le commandant de la Garde côtière philippine a déclaré que son service ne serait pas découragé par des actions chinoises dans ce qu’il prétend être les eaux philippines.

“Malgré la manœuvre dangereuse des navires (chinois) beaucoup plus gros et leurs actions agressives en mer, les navires (de la Garde côtière philippine) seront toujours dans la mer des Philippines occidentales pour maintenir notre présence et affirmer nos droits souverains”, Adm. Artermio M dit Abou.