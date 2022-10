Les garde-côtes libyens auraient menacé d’abattre un avion d’une ONG allemande qui documente la migration

L’organisation non gouvernementale allemande Sea-Watch a accusé mercredi les garde-côtes libyens d’avoir menacé d’abattre leur avion de surveillance qui aide le groupe à documenter l’interception de migrants en mer Méditerranée.

Selon un enregistrement audio des menaces, le navire des garde-côtes libyens aurait ordonné à l’avion de l’ONG de “sortir des eaux territoriales libyennes” alors qu’il se trouvait dans les eaux internationales où Malte est chargée de coordonner les opérations de recherche et de sauvetage. L’incident s’est produit mardi.

“Veuillez noter que vous vous trouvez dans la zone européenne de recherche et de sauvetage, ce ne sont pas les eaux territoriales libyennes. Ce ne sont pas les eaux territoriales libyennes, au-dessus”, a répondu un membre de l’équipage du Sea-Watch qui survolait les autorités libyennes par radio.

“Éloignez-vous du territoire libyen, sinon nous vous tirerons dessus avec des missiles SAM”, aurait répondu le navire des garde-côtes libyens, faisant référence à l’acronyme de missiles sol-air.

LES TROUBLES EN LIBYE ET LE SCHISME DE L’OTAN NOUS REPRENDRONT-ILS DANS LE CONFLIT ?

Les Libyens ont finalement attiré des dizaines de migrants sur leur navire et ont tiré sur le canot pneumatique avec ce qui semblait être des munitions incendiaires, y mettant le feu, selon des images de l’interception diffusées par Sea-Watch.

Un porte-parole des garde-côtes libyens n’a pas immédiatement répondu aux appels téléphoniques et aux messages sollicitant des commentaires. Les autorités maltaises n’ont pas non plus encore répondu aux questions envoyées par AP par téléphone et par e-mail.

Ce n’est pas la première fois que des ONG européennes opérant en Méditerranée signalent des menaces ou des comportements violents de la part des garde-côtes libyens. L’année dernière, les garde-côtes libyens, financés et formés par l’Union européenne, ont été filmés en train de poursuivre et de tirer en direction d’un bateau de migrants.

DES AFFRONTEMENTS MEURTRIERS SECOUENT LA CAPITALE DE LA LIBYE, TUANT 13 CIVILS

Mais Sea-Watch dit que c’est la première fois que leur avion, le Seabird, est pris pour cible.

“Surtout pour l’équipage, c’était vraiment effrayant”, a déclaré Felix Weiss, porte-parole des opérations aéroportées de Sea-Watch. Weiss a déclaré que l’incident de mardi les obligeait à réévaluer les risques liés au survol de la Méditerranée centrale pour documenter les violations des droits de l’homme.

Bien que Weiss ait déclaré qu’il était peu probable que les autorités libyennes donnent suite à leurs menaces de faire tomber l’avion, leur comportement est devenu de plus en plus imprévisible et agressif. “Les soi-disant garde-côtes libyens transportent des AK-47 avec eux et ils les ont déjà utilisés à plusieurs reprises”, a déclaré Weiss.

La Méditerranée centrale est connue comme la route migratoire la plus meurtrière au monde avec près de 3 000 morts depuis janvier 2021 selon l’Organisation internationale pour les migrations.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’UE, l’Italie et Malte ont été critiquées pendant des années pour avoir externalisé les interceptions et les sauvetages de migrants dans ce pays déchiré par la guerre.

À leur retour en Libye, les migrants et les réfugiés sont détenus dans des centres de détention gérés par le gouvernement où la torture, le viol et les meurtres ont été largement documentés. Une mission d’enquête de l’ONU a constaté que l’abus systémique des migrants dans ce pays peut constituer des crimes contre l’humanité.