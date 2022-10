Les garde-côtes italiens découvrent les corps de 2 mineurs sur un bateau de migrants

Un communiqué des garde-côtes a indiqué que 36 personnes avaient été retrouvées vivantes sur le bateau, qui aurait été désactivé par une explosion, dans les eaux au large de Malte. On ne savait pas immédiatement comment les mineurs étaient morts, d’où le bateau était parti ou de quels pays venaient les passagers.

ROME – Deux mineurs ont été retrouvés morts vendredi sur un bateau de migrants transportant près de 40 personnes en mer Méditerranée et une recherche était en cours pour retrouver une femme portée disparue à bord du navire, ont annoncé les garde-côtes italiens.

Le communiqué indique qu’un bateau de pêche tunisien a informé les garde-côtes plus tôt vendredi que les migrants étaient en difficulté dans la zone de recherche et de sauvetage de Malte.

Un avion et un navire des garde-côtes recherchaient la femme portée disparue. L’âge des deux mineurs décédés n’a pas été rendu public.

De nombreux migrants qui arrivent en Italie par la mer depuis l’Afrique, le Moyen-Orient ou l’Asie – soit sur leurs propres bateaux, soit à bord de navires de sauvetage – fuient la pauvreté, et non la guerre ou la persécution, et leurs demandes d’asile sont rejetées.