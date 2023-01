Les garde-côtes grecs tirent des coups de semonce sur un patrouilleur turc

ATHÈNES, Grèce (AP) – Un patrouilleur des garde-côtes grecs a tiré des coups de semonce tôt jeudi sur un navire des garde-côtes turcs qui tentait de l’éperonner dans l’est de la mer Égée, ont déclaré les autorités d’Athènes, alors que les tensions entre les deux voisins restent élevées.

Un communiqué des garde-côtes grecs a déclaré que “l’équipage a tiré des coups de semonce dans un secteur sécurisé et le navire des garde-côtes turcs s’est retiré” vers la côte turque.

La déclaration ne fait aucune mention de blessures ou de dommages à l’un ou l’autre des navires lors de l’incident au sud-est de l’îlot grec de Farmakonissi.

L’incident survient alors que les relations entre la Grèce et la Turquie, rivaux régionaux historiques et alliés inquiets de l’OTAN, ont été plus tendues que d’habitude au cours des trois dernières années.

Les garde-côtes grecs ont déclaré que leur navire avait pour mission d’identifier trois bateaux de pêche turcs dans les eaux grecques au large de Farmakonissi. Il a déclaré que l’équipage grec avait ouvert le feu après avoir été “harcelé” par le bateau des garde-côtes turcs, qui, selon le communiqué, “a effectué des manœuvres dangereuses avec l’intention de percuter” le navire grec.

The Associated Press