Ankara affirme que le navire a subi des « tirs de harcèlement », tandis qu’Athènes insiste sur le fait que seuls des « coups de semonce » ont été tirés

Un cargo turc a eu un accrochage avec une patrouille des garde-côtes grecs au large de la côte égéenne de la Turquie samedi, les deux pays ayant fourni des récits contradictoires de l’incident.

Le navire roulier “Anatolian” battant pavillon des Comores a été légèrement endommagé par des tirs d’armes légères grecques, selon la partie turque. Les garde-côtes grecs insistent cependant sur le fait que seuls des coups de semonce ont été tirés sur le navire.

Les médias turcs ont diffusé des séquences vidéo de l’incident, capturées par l’équipage de l’Anatolian. Il montre un bateau des garde-côtes grecs naviguant à côté du navire roulier. La vidéo montre également plusieurs trous de balle dans les fenêtres et les murs de la superstructure du navire, prétendument laissés à la suite de tirs d’armes légères grecques.

Yunanistan Sahil Güvenlik birimleri, Bozcaada açıklarındaki uluslararası sularda seyir halindeki Komoros bayraklı “Anatolien” isimli gemiye taciz ateşi açtı https://t.co/MrpbWD1axA pic.twitter.com/pRYghhXA0Z — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) 10 septembre 2022

Selon le ministère turc de l’intérieur, le cargo est tombé sous “feu de harcèlement” des garde-côtes grecs alors qu’il naviguait au large de l’île turque de Bozcaada dans les eaux internationales. Deux navires des garde-côtes turcs ont été dépêchés pour aider l’Anatolian, mais le navire grec a quitté la zone après avoir détecté les navires qui s’approchaient, a affirmé le ministère.

Selon les garde-côtes grecs, cependant, le “Anatolian” a été retrouvé en mouvement “soupçonneusement” dans les eaux intérieures du pays au nord-ouest de Lesbos, une grande île grecque située près de la côte turque. L’Anatolian a été contacté par les garde-côtes qui l’ont incité à modifier sa route et à quitter les eaux territoriales grecques. Le navire, cependant, n’a pas obtempéré et des coups de semonce ont été tirés “dans un endroit sûr” la partie grecque a réclamé. Le navire ne s’est pas arrêté, même lorsqu’il était sous le feu, et s’est finalement échappé dans les eaux territoriales turques.