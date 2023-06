Les garde-côtes grecs découvrent deux corps lors d’une recherche sur la tragédie des migrants

Les garde-côtes grecs ont déclaré avoir trouvé deux corps lors d’une recherche de survivants de la tragédie de la semaine dernière qui a fait au moins 78 morts.

Les corps étaient décomposés et leur sexe n’a pas pu être identifié dans l’immédiat.

Mardi, neuf hommes égyptiens devraient comparaître devant le tribunal après avoir été arrêtés en tant que passeurs présumés.

Les garde-côtes grecs ont déclaré lundi avoir retrouvé deux corps lors d’une recherche de survivants après la tragédie de la semaine dernière au cours de laquelle au moins 78 migrants sont morts dans la mer Ionienne.

Un porte-parole des garde-côtes a déclaré que les corps « étaient dans un état de décomposition » et que leur sexe ne pouvait pas être identifié dans l’immédiat.

Ils ont été retrouvés en mer à l’ouest de la péninsule du Péloponnèse, la zone où un chalutier surchargé a chaviré et coulé tôt mercredi.

Les navires des garde-côtes n’ont cessé de chercher d’éventuels survivants. Ils ont jusqu’à présent secouru 104 personnes du chalutier, qui, selon les sauveteurs, transportait « des centaines » de migrants.

Neuf hommes égyptiens ont été arrêtés en tant que passeurs présumés. Ils seront présentés mardi devant un juge d’instruction.

Les garde-côtes n’ont pas pu confirmer que les deux corps appartenaient à des victimes du naufrage, interrogés par l’AFP.

La Grèce a déclaré la semaine dernière trois jours de deuil pour la tragédie, qui pourrait s’avérer être la plus meurtrière du pays en mer, incitant les partis politiques à suspendre temporairement leur campagne pour les élections nationales de dimanche.

Au cours du week-end, le parti conservateur de l’ancien Premier ministre Kyriakos Mitsotakis a retiré de ses listes électorales un syndicaliste de la police accusé de propos racistes envers les migrants.

Spilios Kriketos avait déclaré à Kontra Channel :

La seule chose certaine, c’est que notre pays ne peut plus supporter de migrants… la plupart d’entre eux volent tous les jours, et les commissariats sont pleins (d’eux).

Lorsqu’on lui a demandé si les demandeurs d’asile qui se sont noyés la semaine dernière auraient également continué à faire de même, il a demandé : « Qu’ont fait les précédents, qui ne se sont pas noyés ? »

Les responsables disent que les migrants étaient partis de Libye vers l’Italie.

Les survivants sont principalement originaires de Syrie, d’Égypte et du Pakistan.

Les garde-côtes ont été interrogés après avoir affirmé qu’ils n’avaient pas secouru les migrants plus tôt parce que le chalutier se déplaçait à une vitesse constante et parce que quelqu’un à bord avait insisté sur le fait qu’aucune assistance n’était nécessaire.

La BBC a déclaré ce week-end que contrairement au rapport des garde-côtes, le chalutier avait été immobilisé pendant au moins sept heures avant de chavirer.

Lundi, les garde-côtes ont insisté sur le fait que le chalutier avait parcouru environ 30 milles marins entre le moment où il a été repéré et celui où il a coulé.

Les Nations Unies ont appelé à des enquêtes approfondies sur le naufrage du bateau de migrants et à une action urgente pour prévenir de nouvelles tragédies.

L’ancien gouvernement conservateur de Mitsotakis, au pouvoir de 2019 à 2023 et qui devrait remporter les élections de dimanche, a suivi une politique d’immigration stricte et a mis l’accent sur la « sécurité » et le verrouillage des frontières.

Les médias et les ONG grecs ont accusé à plusieurs reprises la Grèce de procéder à des expulsions « illégales » de migrants en mer Égée, une accusation rejetée par le gouvernement précédent.