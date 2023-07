Les garde-côtes espagnols sauvent 86 migrants près des îles Canaries

Les garde-côtes espagnols ont déclaré lundi avoir secouru 86 migrants d’Afrique subsaharienne à bord d’un bateau près des îles Canaries qui avait été repéré plus tôt dans la journée par un avion de sauvetage.

Les garde-côtes de Salvamento Maritimo ont déclaré avoir trouvé le bateau avec six femmes et 80 hommes à bord alors que les sauveteurs recherchaient un bateau de migrants disparu qui avait « quitté le Sénégal avec environ 200 personnes à bord ».

Il n’a pas indiqué l’âge des personnes secourues.

Lorsqu’un avion de sauvetage a repéré le navire à environ 71 milles marins au sud de Gran Canaria, on pensait initialement qu’il avait « environ 200 personnes à bord », a déclaré une porte-parole.

« Nous ne pouvons pas être sûrs à 100%, mais il est probable que ce soit le même bateau », a-t-elle déclaré.

Mais les garde-côtes ont par la suite reconnu que l’estimation de l’équipage de l’avion était erronée.

« Il est difficile de déterminer le nombre de personnes depuis les airs », a-t-elle déclaré plus tard à l’AFP, affirmant que les personnes secourues étaient emmenées au port d’Arguineguin sur Gran Canaria où elles arriveraient vers 19h00 GMT.

La situation reste toutefois confuse et la porte-parole a déclaré à l’AFP qu’elle n’était pas en mesure de dire s’il y avait un autre bateau à la dérive dans la même zone avec 200 personnes à bord.

Helena Maleno, responsable de l’ONG espagnole Caminando Fronteras qui aide les bateaux de migrants en détresse, a déclaré qu’un navire avait quitté la ville sénégalaise de « Kafountine le 27 juin avec environ 200 personnes à bord ».

« Il y a beaucoup de mineurs à bord », a-t-elle indiqué dans un message audio, expliquant que les familles « nous ont fait part de la disparition du bateau en disant qu’elles n’avaient plus de nouvelles depuis plusieurs jours ».

Kafountine est un village de pêcheurs dans la partie sud du Sénégal, qui se trouve à au moins 1 700 kilomètres (plus de 1 000 milles) au sud des îles Canaries espagnoles.

Elle a dit que l’ONG avait connaissance de deux autres bateaux également portés disparus après avoir quitté le Sénégal.

« Deux d’entre eux sont partis de Mbour au Sénégal, l’un transportant entre 50 et 60 personnes et l’autre 65 personnes », a-t-elle déclaré, faisant référence à une ville située à environ 75 kilomètres au sud de la capitale Dakar.

Un point de départ facile

Le Sénégal, et plus particulièrement la région de Kafountine, est un point de départ régulier pour les migrants cherchant à rejoindre l’Europe.

Pour eux, le point d’entrée le plus proche est les îles Canaries espagnoles, bien que l’Espagne elle-même ne soit souvent qu’une escale lorsque les migrants se dirigent vers d’autres pays de l’UE.

David Diatta, le maire de Kafountine, a déclaré à l’AFP que certains migrants avaient récemment quitté le village mais qu’il n’avait eu aucune nouvelle à leur sujet.

« Ce sont des Sénégalais, des Gambiens, des Guinéens, des Sierra Léonais… La plupart du temps, ce sont des étrangers », a-t-il dit.

Il a dit que les gens ont choisi de partir de Kafountine parce qu’il est entouré d’îles et de criques qui offrent des cachettes aux passeurs et aux migrants.

« En tant qu’autorité locale, nous avons essayé de sensibiliser, mais le silence de l’État est regrettable – il y a très peu de gendarmes sur le terrain (pour les arrêter) et nous manquons de moyens », a-t-il déclaré.

En juin 2022, une pirogue – un long navire en bois – avec des migrants à bord a pris feu dans la région, faisant 15 morts et 20 blessés.

« Les gens extérieurs à la zone organisent leur départ comme ils l’entendent, et ce n’est qu’après l’événement que nous l’apprenons », a déclaré Abdoulaye Demba, coordinateur en chef du conseil local de la pêche.

Il a déclaré qu’aucune des familles des migrants ne l’avait contacté directement pour obtenir de l’aide, car elles savaient que c’était contraire à la loi.

Un voyage très dangereux

La route atlantique vers les Canaries est particulièrement dangereuse en raison des forts courants, avec des migrants voyageant dans des bateaux surchargés, souvent innavigables, et sans eau potable en quantité suffisante.

De nombreux bateaux partent des ports du Maroc, du Sahara Occidental ou de Mauritanie mais ils viennent aussi de pays plus au sud comme le Sénégal.

Selon les chiffres publiés par Caminando la semaine dernière, 778 personnes au total sont mortes en tentant de rejoindre les îles Canaries espagnoles par bateau au cours du premier semestre 2023.

Les chiffres de l’Organisation internationale pour les migrations font état de 126 morts ou disparus sur la même période.

L’Espagne a longtemps été un point d’entrée clé pour les migrants à la recherche d’une vie meilleure en Europe, mais le nombre de traversées de l’Atlantique a commencé à augmenter fin 2019 après que l’augmentation des patrouilles le long de la côte sud de l’Europe a considérablement réduit les traversées de la Méditerranée.

Au cours des six premiers mois de cette année, 7 213 migrants au total ont atteint les îles Canaries par bateau. Ce chiffre est inférieur de près de 20% aux 8 853 arrivés à la même période un an plus tôt, selon les chiffres du ministère de l’Intérieur.

(AFP)